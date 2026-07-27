Una fotografía del fondo de los Germans Roig conservado en el Arxiu Nacional de Catalunya ha permitido redescubrir cómo era el retablo barroco de la Mare de Déu del Roser de la iglesia de Santa Maria d'Organyà, una pieza desaparecida de la que no se tenía ninguna imagen de acceso público hasta ahora. El hallazgo es obra de la documentalista y activista cultural Montserrat Riu, que ha pedido al Ayuntamiento de Organyà y al Obispado que impulsen acciones para poner en valor la pieza. La capilla del Roser estaba adosada a uno de los muros de la iglesia y fue derribada en 1911 durante unas obras de remodelación del templo. Todo apunta a que, tras aquel derribo, el retablo fue reubicado dentro de la iglesia, donde probablemente permaneció hasta su desaparición durante la Guerra Civil.

Riu explica que localizó la imagen realizando una búsqueda con el nombre de Organyà en el portal Arxius en Línia de la Generalitat de Catalunya, donde aparecieron diversas fotografías del fondo, entre ellas la talla románica de la Mare de Déu de Gràcia y el retablo del Roser. La imagen fue tomada el 17 de julio de 1923, según consta en la libreta de registro de los fotógrafos.

La documentalista subraya que el descubrimiento tiene un valor histórico notable para la villa. “Se sabía perfectamente que existía la capilla del Roser dentro de la iglesia de Santa Maria d'Organyà porque está muy documentada”, afirma Riu, pero “no se tenía ninguna imagen de este retablo”. Por ello, considera el hallazgo “histórico” para Organyà.

El retablo probablemente fue quemado durante la Guerra Civil

La capilla del Roser estaba adosada a uno de los muros de la iglesia y fue derribada en 1911 durante unas obras de remodelación del templo. Todo apunta a que, tras aquel derribo, el retablo fue reubicado dentro de la iglesia, donde probablemente permaneció hasta su desaparición. Según Riu, la hipótesis más probable es que fuese destruido durante los primeros meses de la Guerra Civil, en el contexto de la quema de patrimonio religioso que afectó a varios pueblos de la comarca.

A pesar de que no hay documentación escrita detallada sobre la pieza, la fotografía permite ver que se trataba de un retablo barroco de madera policromada. En el centro aparece la Mare de Déu del Roser, con corona y nimbo radiante, flanqueada por Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena, mientras que en la parte superior unos ángeles sostienen un órgano, un detalle que podría hacer referencia a la cofradía del Roser y la música.

ACN Reproducciones de las fotografías

Riu cree que el descubrimiento debería servir para que la parroquia y el Ayuntamiento de Organyà impulsen acciones de divulgación del retablo, y ha planteado la posibilidad de colocar una copia en el interior de la iglesia en un pequeño panel informativo. “Teniendo en cuenta la importancia del retablo del Roser, creo que por parte del Obispado, por parte del Ayuntamiento de Organyà, valdría la pena hacer algún tipo de intervención propiamente para dar a conocer este retablo”, ha defendido.

La capilla del Roser aparece documentada por primera vez en 1788, cuando el viajero, escritor y funcionario borbónico Francisco de Zamora describió los altares de Santa Maria d'Organyà. Más tarde, en 1853, también consta en un plano de la iglesia elaborado por el cuerpo de Ingenieros del Ejército de la Comandancia de Lleida.

La visita guiada de Montserrat Riu

La activista cultural hará una visita guiada a Santa Maria d'Organyà el 10 de agosto a las 21 h para explicar el hallazgo y la historia que se esconde detrás.

Para descubrir más misterios, puedes echar un vistazo a El Born de Nit: visitas guiadas para conocer la Barcelona de 1700.