El Pabellón Mies van der Rohe programa cine al aire libre a 2 euros la entrada en julio, agosto y septiembre

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Este año, el ciclo se centra en Barcelona como hilo conductor, con filmes que retratan diferentes realidades y épocas en la ciudad
Barcelona tiene edificios emblemáticos, pero el Pabellón Mies van der Rohe tiene un ‘aura’ (como dirían los jóvenes) especial, porque solo se puede visitar en ocasiones puntuales. Y por eso es tan interesante el ciclo de cine al aire libre Pantalla Pavelló. Bueno, por eso y porque cada ciclo tiene una temática que sirve como hilo conductor para las películas. Este 2026, el tema es Barcelona, y a través de tres filmes que representan diferentes épocas y realidades sociales, se explora la transformación de la ciudad. Y sí, lo has leído bien en el titular: la entrada solo cuesta dos euros.
Los días 6 de julio, 3 de agosto y 7 de septiembre se podrá disfrutar al aire libre de la noche de las tres películas. Las entradas se pueden conseguir a través de esta web, ¡y te recomendamos que te des prisa en conseguirlas antes de que se agoten!
El lunes 6 de julio, a las 21:30 h, se proyectará Los Tarantos, de Francesc Rovira-Beleta, presentada por su hijo Quico Rovira-Beleta y su hija Teresa Rovira-Beleta. Esta película se ha convertido en un retrato imprescindible de la Barcelona gitana ya desaparecida. Inspirada en Romeo y Julieta y Bodas de sangre, narra un amor imposible entre dos familias enfrentadas, con el flamenco como lenguaje emocional. El barrio del Somorrostro se muestra en ella con un realismo sobrecogedor, elevando el filme a documento histórico, y Carmen Amaya brilla en él con una actuación memorable.
El lunes 3 de agosto, a las 21:30 h, será el turno de Costa Brava (Family Album), presentada por la directora, Marta Balletbò-Coll, y Celia Marín. El filme narra el nacimiento de una historia de amor entre Anna, una guía turística con aspiraciones artísticas, y Montserrat, una ingeniera estadounidense, entre la Barcelona de los años noventa y la Costa Brava. Con humor, ternura y pequeñas escenas cotidianas, la película explora las dudas, el deseo y la complicidad, utilizando voces en off, fotografías en blanco y negro y paisajes mediterráneos que construyen un retrato poético de la ciudad y la costa.
El lunes 7 de septiembre, a las 21 h, se cerrará el ciclo con Seis días corrientes, que presentará la directora, Neus Ballús. La última película del Pantalla Pavelló se sumerge en la vida cotidiana de tres fontaneros que recorren Barcelona realizando su trabajo diario. Con un estilo casi documental y actores no profesionales que son operarios reales, la película muestra la ciudad desde pequeños balcones, patios y calles, habitados por vecinos, niños que juegan y personas que interactúan. Es un retrato de la Barcelona más actual y auténtica.
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