El segundo piso de la Casa Batlló convierte en arte digital obras de Miró, Gomis y Gaudí

“Si Gaudí estuviera vivo hoy, trabajaría con los materiales más innovadores posibles y, por lo tanto, seguro que le interesaría el arte digital”. Maria Bernat es la directora de Casa Batlló Contemporary, un nuevo espacio situado en la segunda planta de este emblemático edificio del Passeig de Gràcia que nació con un objetivo claro: fusionar el legado gaudiniano con el arte de vanguardia y las nuevas tecnologías. Ahora, el espacio se ha aliado con la Fundació Joan Miró para estrenar una exposición inmersiva que explora las conexiones entre la obra de Gaudí, Miró y Joaquim Gomis gracias al uso de la fotogrametría y la inteligencia artificial.

Eric Yanguas Gaudí-Miró-Gomis Deconstructed

La exposición lleva el título de Gaudí-Miró-Gomis: Deconstructed y cuenta con la participación del estudio creativo londinense Tomorrow Bureau. Ellos han sido los encargados de digitalizar una selección de esculturas de Joan Miró y de fotografías de Gomis, cruciales para entender la obra de Antoni Gaudí. El resultado son dos piezas de arte digital inmersivo: Miró – Unearthed, que revela detalles, texturas y secretos materiales invisibles al ojo humano de la obra de Joan Miró, y Gomis – Living Archive, que convierte las fotografías que Gomis hizo de la arquitectura gaudiniana en nuevas composiciones visuales y las acompaña de una atmósfera sonora inmersiva grabada por toda Cataluña.

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Así, la exposición se construye como un diálogo a tres bandas pasado por el filtro del siglo XXI, coincidiendo con el Año Gaudí. La mirada contemporánea de Tomorrow Bureau nos permite acercarnos a estas tres figuras del arte catalán desde nuevas perspectivas para recordarnos sus puntos en común: “la admiración por la naturaleza, los procesos de experimentación y de riesgo, y la voluntad de ir más allá de su propia disciplina”, explica Joana Seguro, comisaria de Casa Batlló Contemporary y responsable de esta muestra junto con Ester Ramos, jefa de exposiciones itinerantes de la Fundació Miró.

Eric Yanguas Gaudí-Miró-Gomis: Deconstructed

Ahora bien, en la muestra también hay obras originales de Joan Miró, como esculturas o los grabados de la serie Gaudí que Miró hizo en los años setenta y que demuestran la gran admiración que sentía por el arquitecto, hasta el punto de proclamar que pintaba “bajo el signo y la advocación de los artistas románicos catalanes y de Gaudí”. De Joaquim Gomis encontramos fotografías que fueron clave en la difusión y la relectura moderna de la obra de Gaudí y que lo situaron como uno de los principales creadores de relato en la vanguardia catalana. Ah, tambén encontramos imágenes que nos recuerdan la admiración que Miró sentía por el genio modernista, como una fotografía de 1946 en la que Miró, Gomis, la mujer de Matisse y Joan Prats suben a la azotea de la Casa Batlló, realizada por Odette Gomis, la mujer del fotógrafo.

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Casa Batlló Contemporary quiere llevar más allá las proyecciones y mapeos digitales que durante los últimos años ha acogido la fachada de la Casa Batlló, y por eso han sacado adelante este espacio expositivo. Se inauguró el enero de 2026 con <span