El Time Out Fest aterriza en el Market: música, gastronomía y tres Bingos Musicales cargados de premios

Salidas en velero, clases de cocina y de barre, una vinoteca retro... descubrid todas las experiencias y regalos que os podéis llevar si cantáis línea, columna o bingo en el Fest, el 13, 14 y 15 de marzo

Barcelona se prepara para el evento gastronómico y cultural de la temporada. El fin de semana del 13, 14 y 15 de marzo, el Time Out Market (en la segunda planta del Maremagnum) se viste de gala para acoger la sexta edición del Time Out Fest. Imaginaos un concentrado de lo mejor de la ciudad: los chefs del Market –una selección de las mejores cocinas de Barcelona– ofrecen platos especiales, una cincuentena de talleres, catas y actividades gratuitas y DJs animando la fiesta. Es la celebración del espíritu de Time Out en formato vivo, donde podréis comer, beber y pasarlo genial en un solo espacio con vistas al mar.

Dentro de esta programación frenética, hay una actividad que promete convocar a muchos fans cada jornada: el Bingo Musical. Olvidaos de las bolas con números y la calma de los bingos tradicionales. Aquí, tendréis que identificar canciones, cantar y estar muy atentos al cartón mientras suenan hits súper bailables. Y además, el botín de premios es espectacular.

Horarios y premios de los Bingos Musicales del Time Out Fest 2026

Coged la agenda y apuntad bien las horas. Cada día habrá regalos para quien cante Línea, Columna o Bingo.

Viernes 13: 20 h con Clover Bish Línea: White Rabbit - Off Museum : Dos entradas para disfrutar del 2-in-1 Barcelona Pass, que combina el museo inmersivo White Rabbit y House of Candy. Cocktails Shop : Una experiencia para dos personas en el taller Cócteles del Mundo, que incluye el taller y una degustación. SABDA : Una clase para una persona. Columna: Duduá : Un taller de diseño de fragancia personalizada utilizando aceites esenciales y moléculas aromáticas. Familia Torres : Dos entradas para una cata de vinos a ciegas en el Time Out Market. ImproShow : Dos entradas para un espectáculo de improvisación. Bingo: Laietana Cultural : Dos entradas para una auténtica experiencia de flamenco en el corazón de Barcelona. El Gran Gatsby : Dos entradas para 'El Gran Gatsby-El Show', un espectáculo de danza y música en vivo ambientado en los años 20. Corberó : Un lote de productos que incluye una vinoteca retro y un microondas de diseño.



Sábado 14: 17 h con Clover Bish

Domingo 15: 17 h con Pitita Queen

Línea: Cocktails Shop : Experiencia para dos personas en el taller "Cócteles del Mundo". White Rabbit - Off Museum : Dos entradas para la experiencia inmersiva del museo.

Columna: Familia Torres : Dos entradas para una cata de vinos a ciegas en el Time Out Market. SABDA : Una semana completa de clases en su estudio. ImproShow : Dos entradas para disfrutar de un espectáculo.

Bingo: Laietana Cultural : Dos entradas para vivir una experiencia de flamenco. Sailing Experience Barcelona : Una experiencia de 6 horas para dos personas que incluye ruta guiada en bicicleta eléctrica por viñedos, cata prémium en una bodega histórica y 2 horas de navegación de lujo en velero o catamarán por el Mediterráneo. Corberó : Lote de productos con vinoteca retro y microondas de diseño.



Compra el pack foodie para asegurarte la entrada (y te llevarás gratis la nueva guía de restaurantes 2026-2027, entre muchas otras ventajas)