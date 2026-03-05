¿Es seguro viajar a Oriente Medio? Últimos consejos tras el cierre de aeropuertos

Aquí tienes todo lo que hay que saber sobre los viajes a la región a medida que el conflicto se intensifica

Oriente Medio es una región vasta, con una enorme variedad de destinos turísticos, desde la antigua ciudad de Petra en Jordania hasta los lujosos hoteles de Dubái.

Sin embargo, varios destinos de toda la región quedaron paralizados durante el fin de semana pasado después de que el antiguo líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, fuera asesinado el 28 de febrero en un ataque aéreo conjunto de Israel y los EE. UU. Desde entonces, el país ha lanzado ataques de represalia contra Israel, los Emiratos Árabes Unidos y otros destinos en todo Oriente Medio. Durante el fin de semana informaron de daños en todo tipo de infraestructuras, desde aeropuertos hasta hoteles de lujo, y grandes franjas del espacio aéreo han sido cerradas hasta nuevo aviso.

Aquí tienes todo lo que hay que saber si tienes un viaje reservado a Dubái, Abu Dabi o a la región de Oriente Medio en general en estos momentos, incluyendo los últimos consejos oficiales del gobierno.

¿Es seguro viajar a Oriente Medio ahora mismo?

No se considera seguro viajar a la mayoría de países de Oriente Medio. Tras un ataque coordinado de los Estados Unidos e Israel, Irán ha respondido con represalias y, como consecuencia del intercambio de misiles entre los dos países, se han producido daños en aeropuertos, hoteles de lujo y residencias en todos los Emiratos Árabes Unidos, según informa The Times.

En la capital libanesa, Beirut, la BBC informa que 31 personas han muerto y 149 han resultado heridas por un ataque israelí, y varios aviones de los EE. UU. se han estrellado en Kuwait el lunes por la mañana.

¿Se han cancelado los vuelos?

Sí, en el momento de escribir esto, todos los vuelos hacia y desde Dubái, Abu Dabi, Doha, Baréin y Kuwait han sido cancelados, con todos los aeropuertos cerrados actualmente, y el espacio aéreo está clausurado en toda la región. Si tienes un vuelo hacia, desde o con escala en la región, consulta directamente con tu proveedor de viajes cuál es la mejor manera de actuar.

Líbano

Se desaconseja cualquier viaje a partes del Líbano, incluidas las zonas fronterizas con Israel y Siria, y se advierte a los viajeros que deben estar preparados para cambios en el espacio aéreo con muy poco margen de aviso, ya que la situación tiene el potencial de escalar rápidamente.

Omán

Se ha instado a la población de la ciudad omaní de Duqm y sus alrededores a buscar refugio, y se ha aconsejado a quienes se encuentran en la ciudad meridional de Salalah que se marchen mientras todavía haya vuelos comerciales disponibles.

Irak

Los consejos de viaje vigentes desde hace tiempo se mantienen, se reitera la posibilidad de que la situación se descontrole rápidamente y se pide a los viajeros que extremen las precauciones. Se desaconseja absolutamente cualquier viaje a Irán, Siria y Yemen.

¿Qué pasa con los viajes a Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez?

Si tienes previsto viajar a Jordania, se advierte de un riesgo elevado de tensión regional y de que 'la escalada podría provocar interrupciones en los viajes y otros impactos imprevistos'. Los pasos fronterizos terrestres están actualmente abiertos, pero podrían cerrar con muy poco margen de aviso, y su espacio aéreo todavía está parcialmente abierto, pero casi no opera ningún vuelo. Si ya estás en Jordania, estate atento a las noticias locales para conocer toda la información de última hora.

En cuanto a Egipto, se mantiene el consejo de no viajar en ningún caso al norte del Sinaí (que hace frontera con Israel). Sin embargo, ahora mismo no hay avisos en contra de zonas turísticas como El Cairo y Sharm el-Sheikh.

No se ha desaconsejado viajar a Marruecos, aunque se señala que las hostilidades podrían escalar fácilmente y suponer riesgos de seguridad para toda la región en general. Los consejos vigentes sobre las zonas a las que no se debe ir en Túnez (a lo largo de las fronteras con Argelia y Libia) se mantienen sin cambios.

¿Qué debes hacer si tienes un viaje reservado?

Si la aerolínea ha cancelado tu vuelo, tienes derecho a un reembolso completo; pero si decides no viajar en un vuelo que todavía tiene prevista la salida, tu derecho a la devolución del dinero dependerá de las condiciones de tu billete y de tu seguro de viaje.

Cualquier paquete de viaje que hayas reservado a un destino que ahora tenga una advertencia de viaje, probablemente será cancelado y tendrás derecho a un reembolso completo. No obstante, en el caso poco probable de que no se cancele, aún puedes hacerlo tú mismo y reclamar la devolución del dinero u optar por un destino alternativo.