Esta exclusiva marca de Londres abre un pop-up con descuentos en Barcelona

Miista, la marca con alma gallega elegida por celebridades internacionales, llega a la ciudad con una venta de archivo

¡Alerta, policía de la moda! Se ha cometido un delito: hay un pop-up efímero con descuentos de Miista y casi nadie lo sabe. Pero no te preocupes, que te explicamos todos los detalles de la venta de archivo de esta marca con diseños de Londres, producidos en España, para un resultado de calidad y respetuoso con el medio ambiente. Y no, esta marca no solo nos ha llamado la atención a nosotros, ya que Rama Duwaji, la mujer del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, llevó unas botas de Miista cuando él juró el cargo a principios de 2026.

Este pop-up efímero será del 3 al 7 de junio, y se podrá comprar calzado, ropa y accesorios de su archivo, muestras de colecciones que no llegaron a pasar el corte, y piezas únicas que tampoco llegaron a producirse, ya que Miista fabrica con stock reducido para no generar residuos.

¿Dónde y cuándo podrás encontrar el pop-up de Miista?

La venta de productos rebajados de Miista se podrá encontrar en la calle Sant Pere Més Alt, 19, en Ciutat Vella, concretamente en la galería de arte Potassi K19. En cuanto a los horarios, el pop-up se podrá visitar de miércoles a sábado de 11 a 20 h, y el domingo (el último día) de 12 a 18 h.

Esta marca de ropa inglesa tiene alma gallega, ya que su creadora, Laura Villasenín, es de Santiago de Compostela. Aun así, la mayoría de las piezas se producen en Alicante de manera sostenible, con el objetivo de crear looks que, además de ser cool, sean originales y respetuosos con el medio ambiente, lejos del fast fashion.

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Miista no es la única marca independiente que pone a la venta ropa con descuentos: esta otra conocida marca barcelonesa también ha organizado un pop-up especial. Y para descuentos permanentes, puedes visitar la calle con mayor concentración de outlets de Barcelona.