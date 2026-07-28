Esta joya del modernismo catalán reabre al público y se podrá visitar gratis

El modernismo catalán fue un movimiento provinciano que dejó huella más allá de Barcelona. Por todo el país, desde el Palau Maricel de Sitges hasta la Casa Coll i Regàs de Mataró, pasando por la maravillosa Casa Navàs de Reus, hay pueblos y ciudades que pueden presumir de alguna joya arquitectónica modernista. Terrassa no es una excepción: esta ciudad, vinculada históricamente a la industria textil, tiene edificios singulares como la Casa Alegre o la Escola Industrial, y celebra cada año la Fira Modernista, dedicada al movimiento. Pero la joya de la corona del modernismo tarrasense es la Masia Freixa, una construcción de Lluís Muncunill.

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Los tarrasenses la conocen bien, aunque hasta ahora solo podían verla desde el exterior. Si pasean al perro en el Parc de Sant Jordi, pueden admirar su tejado ondulante, los arcos parabólicos de inspiración gaudiniana, la fachada encalada o la torre octogonal. Ahora, el Ayuntamiento de Terrassa ha anunciado que la Masia Freixa reabre al público y se podrá visitar gratis para que todo aquel que lo desee pueda descubrir su interior.

Turisme de Catalunya Masia Freixa

La planta baja del edificio (que hasta 2025 acogía las oficinas del Síndic Municipal de Greuges y de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento) será de acceso libre para todo el mundo. Ahora bien, para visitar las plantas superiores y la torre será necesario hacer una reserva previa en la web del servicio municipal de Turismo. El aforo de estos espacios más singulares de la Masia Freixa es reducido, así que las visitas se deberán realizar en grupos pequeños y acompañadas por guías, para garantizar que se preserva el patrimonio.

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De momento, estas visitas guiadas estarán disponibles de martes a viernes durante los meses de julio y agosto, pero la apertura de la Masia Freixa irá más allá. El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, anunció durante la reapertura que en octubre se celebrará una inauguración ciudadana del edificio, en la que la ciudad festejará que “se ha recuperado uno de sus grandes símbolos”. Así, la Masia Freixa inicia una nueva etapa como equipamiento museístico y se incorpora a la red de museos municipales de Terrassa.

Ajuntament de Terrassa Masia Freixa

Todo ello, después de más de un año de trabajos de rehabilitación para adaptar este edificio (que había sido una residencia privada y el conservatorio de música de la ciudad) a los nuevos usos museísticos y turísticos. La rehabilitación ha resuelto patologías estructurales y de conservación de la casa, ha mejorado su accesibilidad y también se han restaurado pavimentos y carpinterías. Ah, y se ha estrenado un recorrido inmersivo en el pasado del modernismo industrial local y la arquitectura propia del autor Lluís Muncunill. El proyecto prevé también la recuperación y reinstalación del mobiliario original de la familia Freixa, una actuación que contribuirá a recrear el ambiente de una residencia burguesa de principios del siglo XX y completar el relato museográfico del edificio.

Horarios y precios

La Masia Freixa tiene el mismo horario que el resto de equipamientos del Museu de Terrassa: de martes a sábado de 10 a 13 h y de 16 a 19 h, y domingos y festivos de apertura de 11 a 14 h. Las visitas serán gratuitas para las personas residentes en Terrassa hasta junio de 2027, cuando el acceso a las plantas superiores y la torre tendrá un coste, determinado por las ordenanzas fiscales municipales. En cuanto a los visitantes de fuera de Terrassa, también podrán disfrutar gratuitamente del equipamiento hasta el momento en que se aprueben las tasas en las ordenanzas municipales, previstas para inicios del año que viene.