Estas rutas permiten visitar gratis las obras de arquitectura más impresionantes de Europa con sus creadores

Si eres de aquellas personas que tropiezan por la calle porque siempre van mirando la arquitectura de los edificios, esto te interesa. La Comisión Europea y la Fundación Mies van der Rohe, en colaboración con Guiding Architects, han presentado el programa Out & About. Discovering Architecture, que entre abril y mayo de 2026 ofrecerá más de 30 visitas guiadas y conferencias gratuitas en localizaciones de toda Europa.

Esta iniciativa, vinculada a los Premios de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea (EUMies Awards 2026), tiene como objetivo principal acercar la arquitectura de vanguardia a la ciudadanía mediante la apertura de obras seleccionadas al público general.

Adrià Goula Rehabilitación Vapor Cortés Terrassa

Las actividades permitirán a los visitantes conocer de primera mano los detalles de 40 proyectos excepcionales construidos en los últimos dos años, explicados directamente por las voces de sus arquitectos y clientes.

De Barcelona al mundo (y a otras ciudades catalanas)

El alcance del proyecto es internacional, con actividades programadas en ciudades de más de 15 países, incluyendo Francia, Dinamarca, Bélgica e España. Destacan propuestas singulares como una exposición en la Plaza Mayor de Olot, rutas por el patrimonio industrial y contemporáneo de Terrassa, encuentros en el mercado de Gruž en Dubrovnik o visitas guiadas a proyectos de vivienda social cerca de París.

JOSE HEVIA BLACH Plaza mayor de Olot

El calendario comienza en abril con el anuncio de los ganadores de los premios y culminará en mayo con los EUMies Awards Days en Barcelona. Durante estas jornadas se celebrará la ceremonia de entrega en el Pabellón Mies van der Rohe, acompañada de debates y exposiciones itinerantes que consolidarán el conocimiento y el orgullo por la riqueza arquitectónica del continente europeo.

Las inscripciones para las visitas en Barcelona ya están abiertas en la web de los premios, pero no para todos los espacios todavía, así que te recomendamos que le eches un vistazo antes de que se agoten las plazas.

Para conocer más sobre la arquitectura de Barcelona, no te puedes perder esta exposición de realidad virtual para entrar en la mente y al taller de Antoni Gaudí.