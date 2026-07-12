Estos 7 países europeos han sido elegidos entre los más seguros del mundo

Ya se ha publicado el Índice Global de Paz de 2026, con un 'top 10' dominado claramente por Europa

Los países pacíficos son destinos más seguros para viajar y, en un planeta que parece cada vez más inestable, es útil saber qué lugares se pueden visitar con total tranquilidad.

Aquí entra en juego el Índice Global de Paz (GPI), un estudio anual masivo que analiza 163 países en función de los conflictos internos e internacionales activos, la militarización y la seguridad ciudadana, y puntúa el nivel de paz de cada territorio en una escala del uno al cinco.

Una vez más, Islandia se ha coronado como el lugar más seguro del planeta por un "margen significativo", según describe el propio índice. Aun así, siete de las diez primeras posiciones las ocupan estados de toda Europa. Se trata de una nación europea menos que en el ranking del año pasado, ya que Dinamarca ha bajado hasta la undécima posición, pero aun así sigue siendo un resultado muy positivo para el conjunto del continente.

Foto: Shutterstock / Palmi Gudmundsson Islandia

¿Qué otros lugares del continente han logrado hacerse un hueco en la lista? Pues bien, Suiza se sitúa como el segundo país más seguro de Europa y el tercero del mundo (por detrás de Nueva Zelanda), mientras que Eslovenia ocupa el tercer puesto europeo y el cuarto a escala mundial.

¿Qué más nos revela el Índice Global de Paz sobre Europa?

El informe destaca que Europa Occidental y Central se mantiene como la región más pacífica del mundo, a pesar de que esta misma zona ha sido la responsable de gran parte del aumento del gasto militar durante el último año.

Polonia es el país que ha registrado la mejora más importante en el ranking, ya que ha dado un gran salto de la posición 45 en 2025 a la 22 en 2026. Curiosamente, Francia es el país menos pacífico de la región de Europa Occidental y Central, con una caída del dos por ciento en sus niveles de seguridad este año. ¿El motivo? Una de cada cuatro personas afirma que no se siente segura cuando camina hacia casa de noche, y aparentemente una de cada diez ha sido víctima de un delito violento.

Estos son los 7 países europeos más seguros para el 2026:

Islandia

Suiza

Eslovenia

Irlanda

Austria

Portugal

Finlandia

Durante las últimas semanas, los viajeros han optado por las 'coolcations' - viajes a lugares fresquitos. Estos son los destinos más populares.