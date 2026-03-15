Durante los próximos días, la ciudad se llenará de actividades para celebrar el 90º aniversario del artista

Este fin de semana, Barcelona se llena con la esencia del creador de Mortadelo y Filemón, Francisco Ibáñez, con una ruta de viñetas vivientes que podrás visitar gratuitamente por toda la ciudad.

En el año 2026, el dibujante habría cumplido 90 años, y la editorial Bruguera ha desplegado un homenaje en cinco espacios de Barcelona en la segunda edición del Día Ibáñez.

Una ruta de viñetas vivientes (o dioramas)

Por el 90º aniversario de Ibáñez, se podrá visitar una serie de dioramas en miniatura que recrean el espíritu del gag escondido. Creados con tecnología de impresión 3D de alta definición y pintados a mano, estas piezas trasladan el caos y el humor del autor fuera del papel.

Paco Pino Diorama Francisco Ibáñez

Estas son las ubicaciones que puedes visitar:

Biblioteca Gabriel García Márquez: El autorretrato del autor en su estudio (1983).

Fnac Rambla Catalunya: Una escena de la icónica comunidad de 13, Rue del Percebe.

Escola Joso de dibuix: Un chiste mudo de Rompetechos, el personaje favorito del maestro.

Sede de Penguin Random House (Edificio Colonial SFL): Mortadelo y Filemón en acción.

Librerías Nausicaä y Norma: Un diorama itinerante dedicado a El Botones Sacarino.

Otras actividades del Día Ibáñez

Más allá de observar las escenas en 3D, la celebración incluye otras actividades para homenajear al autor. El domingo 15 de marzo, la Biblioteca Gabriel García Márquez acogerá un taller especial de Mortadelo y Filemón dirigido a familias.

Por otro lado, el martes 17 de marzo, coincidiendo con el Día del Cómic, la hija del autor, Nuria Ibáñez, participará en una charla con el periodista Jordi Canyissà en la Fnac Rambla a las 19 h.

¡No te pierdas el Time Out Fest, el mejor festival gastronómico, del 13 al 15 de marzo!