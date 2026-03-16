Eva Baltasar, protagonista de la Silent Reading Party en el Espai Texas con motivo del estreno de 'Permagel'

El teatro acogerá una fiesta de lectura silenciosa el lunes 23 de marzo alrededor de las obras de la escritora

Las Silent Reading Parties (o fiestas de lectura silenciosa) marcaron tendencia el año pasado: se trata de leer un libro en un espacio, como puede ser un parque o una librería, al mismo tiempo que lo hacen otras personas, cada uno con su propio libro. Justamente, el próximo lunes 23 de marzo, el Espai Texas organiza una Fiesta de Lectura Silenciosa dedicada al universo literario de Eva Baltasar.

La actividad comenzará a las 18 h e invita a leer en silencio los libros de la autora en el mismo espacio que acogerá, a partir del 8 de abril, la adaptación teatral de Permagel (Permafrost). La sesión de lectura terminará a las 19.30 h con una conversación entre los asistentes y la autora, que será dinamizada por la actriz y directora Leticia Dolera.

Puedes traer el libro de casa (o no)

Los participantes pueden traer su propio libro o comprar uno al inicio de la actividad. Al final del acto se sortearán tres lotes que incluirán una edición especial de Peixos, el último libro de Baltasar firmado por la autora, y una entrada doble para ver Permagel en el Texas.

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La actividad, con acceso libre y reserva previa, forma parte de las propuestas paralelas a la llegada al Espai Texas de la esperada adaptación dirigida por Victòria Szpunberg con María Rodríguez Soto como protagonista.

Si tienes ganas de ir al teatro, no te pierdas las obras que puedes ver por menos de 20 euros en el día nacional del teatro: Cap Butaca Buida, el próximo 21 de marzo.