Fiestas de Sant Josep Oriol 2026, con el Gegant del Pi y muchas otras actividades

Del sábado 14 al lunes 23 de marzo el barrio del Pi se llena de actividades de cultura popular: desde una calçotada popular hasta los atracos de Perot lo Lladre

¿Quién dice que para disfrutar de una fiesta mayor tiene que ser verano? En pleno mes de marzo, el barrio del Pi se prepara para celebrar su Fiesta Mayor: las Festes de Sant Josep Oriol, que este año tendrán lugar del sábado 14 al lunes 23 de marzo.

Para preparar la energía para las fiestas, ya se pueden visitar en la Casa dels Entremesos dos muestras: Ara balla pel camí. 425 anys dels Gegants del Pi, que conmemora la primera referencia de las figuras en 1601, y la exposición de los carteles del concurso de fiestas. A continuación te dejamos con el resto de la programación:

Dissabte 14

Las fiestas empezarán con el repique de campanas y el Pregón de Olga de Sandoval. Por la mañana también habrá la Remembrança del miracle de les monedes, l'Anunci del Baladrer y el Ball dels quatre Gegants del Pi. Por la tarde, a las 17 h, tendrá lugar la Diada Castellera en la plaza del Pi con los Castellers de Barcelona, els Bordegassos de Vilanova, els Castellers de Cornellà y els Castellers de Viladecans.

A las 19 h se celebrará l'Arribada del Legat, una teatralización de la solemne procesión para dar la bienvenida al representante llegado de Roma, con la participación de la Mulassa de Barcelona y un recorrido por las calles del barrio. Finalmente, a las 20 h, la Basílica de Santa Maria del Pi acogerá el Retaule de Sant Josep Oriol, un drama sacro donde participan centenares de personas.

Diumenge 15

Llega el momento de las Bestieses, donde el Lleó y la Mulassa de Barcelona reciben a sus invitados: l'Àliga d’Igualada y el Bou de Gràcia. La recepción y plantada de las figuras será a las 10.30 h en la plaça de Sant Felip Neri, seguida de una Cercavila de Benvinguda a las 11 h hasta la plaça del Pi. A las 12 h, la Basílica del Pi acogerá la ballada de las cuatro figuras y a las 12.30 h se hará la Cercavila de Comiat.

Como gran novedad, a las 14 h se celebrará la primera Calçotada Popular en la plaça de Sant Josep Oriol. El tiquet tiene un coste de 15 euros y se tiene que comprar previamente en la tienda Mister Andreu (carrer de la Palla, 9). Finalmente, a las 19 h, la plaça del Pi será el escenario del estreno del espectáculo sonoro El Miracle de Sant Josep Oriol, una composición de Michael John.

Dimarts 17

A las 20 h, la Capella de la Sang de la Basílica del Pi acogerá la proyección del documental Música Celestial. Este largometraje, dirigido por Àngels Diemand-Hartz y Luis Vega, explora la relación entre el compositor Tomàs Milans y su educador, Sant Josep Oriol.

Dijous 19

A las 19 h, el salón de actos de la Casa dels Entremesos acogerá la charla Les Festes de Canonització de Sant Ramon de Penyafort. El acto irá a cargo del Dr. Ramon Dilla, experto en la figura del santo.

Divendres 20

La tarde empieza con un marcado carácter familiar. A las 18 h saldrá la Cercavila Infantil desde la plaça de Sant Josep Oriol, donde participarán las escuelas del barrio. Al acabar, a las 19 h, habrá una sesión de cuentacuentos con un rondallaire que contará con interpretación en lengua de signos catalana.

Por la noche llega l'Emmulassa’t!. A las 21.30 h, la Mulassa de Barcelona iniciará su paseo acompañada por la Marxing Band del Taller de Músics del Raval. La jornada culminará con el Ball de Festa Major a partir de las 23 h con DJ Kylans.

Dissabte 21

La mañana se centra en la figura de los gegants homes de Ciutat Vella. La Passejada dels Oriols empezará a las 11.30 h. L'Ofrena Floral será a las 12.30 h, donde se iza la ofrenda hasta la estatua del Santo mientras se lanzan las tradicionales monedas de chocolate.

La tarde empieza a las 17 h con los Jocs de Sant Josep Oriol para los niños, seguidos de una xocolatada infantil a las 18 h. Justo después, a las 18.15 h, se iniciarán los Atracaments d’en Perot lo Lladre, donde el conocido bandolero repartirá monedas de chocolate por el barrio.

Al anochecer, a las 20.30 h, tendrá lugar el baile de los invitados de este año, los Gegants de Tauste (Aragón). La fiesta acabará con el Ball de Festa Major a las 22.30 h con el grupo de gralles Les Antines.

Diumenge 22

La jornada empezará a las 8 h con las Matinades de Grallers por las calles del barrio. A partir de las 10 h, la plaça de Sant Josep Oriol acogerá la XXIX Trobada de Gegants, Capgrossos, Bestiari i Balls Tradicionals.

Entre los invitados destaca Romà de Manlleu (el gigante más alto de Catalunya) y los invitados de honor: los Gegants històrics de Calella. La actividad seguirá con la Diada Falconera a las 10.45 h y la gran Cercavila de Festa Major a las 12 h.

Dilluns 23

La fiesta concluirá el día del santo con el Toc de Festa a las 18.30 h, que hará resonar las campanas por todo el barrio. A las 19 h se celebrará l'Ofici de Sant Josep Oriol en la Basílica, un acto solemne que incluirá la ballada de los cuatro Gegants del Pi y el canto del himno del santo. Finalmente, a las 20 h, una gran Tronada desde el campanar pondrá el punto final a las celebraciones.

