Gracie Abrams anuncia dos conciertos en Barcelona (fechas, recinto y entradas)

Para conseguir las entradas, que estarán disponibles a partir de 51 euros, se han organizado diferentes fases de venta en formato de párrafos para pedirlas a tiempo. La primera oportunidad llegará el martes 2 de junio a las 9 h con la preventa exclusiva para los fans que reserven el nuevo álbum en su tienda oficial antes del 1 de junio a las 13 h, momento en el que también se activará el proceso a través de Live Nation-S.SMusic.

La siguiente cita clave será el jueves 4 de junio a las 9 h, cuando se abrirá la segunda ventana de preventa en la web de Live Nation. Finalmente, la venta general oficial se iniciará el viernes 5 de junio a las 9 h, y las localidades se podrán adquirir a través de las plataformas autorizadas de Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Para estar al día de los mejores conciertos de 2026 y 2027, puedes consultar nuestra lista.