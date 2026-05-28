Gracie Abrams anuncia dos conciertos en Barcelona (fechas, recinto y entradas)

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La cantante californiana cerrará su gira por Europa y el Reino Unido, 'The Look at My Life Tour', en la capital catalana en 2027
Gracie Abrams, la cantautora estadounidense que ha sabido devolver la intensidad emocional perdida al pop actual con una suavidad que la identifica, se ha consolidado como una de las voces más importantes de los nuevos artistas de la Gen Z gracias a éxitos como Hit the Wall y el álbum The Secret of Us. Ahora, la artista acaba de anunciar dos conciertos en Barcelona.
Gran part de su fama masiva llegó tras actuar como telonera de Taylor Swift en la multitudinaria gira The Eras Tour. Actualmente, la artista (que también es embajadora de Chanel) prepara el lanzamiento de su tercer disco de estudio, Daughter from Hell. Para presentarlo, Abrams ya ha anunciado oficialmente su gira mundial, The Look at My Life Tour, que contará con el cantante Jake Minch como artista invitado durante su recorrido europeo.
Barcelona será la única ciudad de todo el estado que acogerá a la artista californiana y, además, será la encargada de cerrar la gira por Europa y el Reino Unido. Gracie Abrams ofrecerá dos conciertos consecutivos en el Palau Sant Jordi los días 27 y 28 de mayo.
Para conseguir las entradas, que estarán disponibles a partir de 51 euros, se han organizado diferentes fases de venta en formato de párrafos para pedirlas a tiempo. La primera oportunidad llegará el martes 2 de junio a las 9 h con la preventa exclusiva para los fans que reserven el nuevo álbum en su tienda oficial antes del 1 de junio a las 13 h, momento en el que también se activará el proceso a través de Live Nation-S.SMusic.
La siguiente cita clave será el jueves 4 de junio a las 9 h, cuando se abrirá la segunda ventana de preventa en la web de Live Nation. Finalmente, la venta general oficial se iniciará el viernes 5 de junio a las 9 h, y las localidades se podrán adquirir a través de las plataformas autorizadas de Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.
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