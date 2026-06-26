Con esta actuación, los de la camisa roja han conseguido superar el actual récord, que ostentaban los Bordegassos de Vilanova, que hicieron un castillo en la cima del Aneto (3.404 metros) en 2020. También los Castellers de l'Alt Maresme, en el año 2017 descargaron un pilar de 4 en la Pica d'Estats (3.143 metros), el techo del Pirineo catalán. En el caso de la Jungfraujoch, a pesar de que la expedición se ha beneficiado de la ingeniería ferroviaria para llegar a la cima, ha sido necesario afrontar factores ambientales como una temperatura más fresca y la baja presión de oxígeno propia de la alta montaña.

Diferentes transportes para llegar a hacer historia

La presidenta de la colla Castellers de Barcelona, Maria López, ha destacado que los miembros de la colla han llegado a Suiza de diferentes maneras; algunos lo han hecho en vehículo propio, autobús, avión o incluso algunos haciendo tramos en bicicleta desde Albertville. En total se han movilizado 180 castellers de la capital catalana, a los que se ha sumado una veintena de Lausana.

Oriol Bosch (ACN) Castellers en los alpes

Momentos antes de empezar la actuación, López ha reconocido que todavía no eran conscientes de estar haciendo historia y ha considerado que no será hasta la vuelta del viaje cuando asimilarán la hazaña conseguida. La meteorología ha acompañado, con buen sol y también una temperatura fresca, pero suave, y poco después de las doce del mediodía, los castellers han comenzado la actuación en una plataforma hecha con nieve justo con la cima del Jungfrau al fondo.

Durante más de una hora, los Castellers de Barcelona han hecho tres castillos y han subido seis pilares. Cuando han subido los pilares han desplegado la "senyera" y también la bandera de Suiza. Una vez han visto realizada la proeza, los castellers han estallado en euforia y han comenzado a realizar los cánticos de la colla. También han cantado Els Segadors y han hecho proclamas a favor de Cataluña.

Más allá de la gesta histórica en el Jungfrau, la gira de los Castellers de Barcelona por Suiza, que se alargará hasta el sábado, también quiere servir para exportar y hacer crecer el mundo casteller. Por ello, el día 27 de junio los Castellers de Barcelona apadrinarán el estreno oficial de los Castellers de Lausana, colla creada en 2023. La gira también incluye actuaciones en lugares emblemáticos del país helvético como el castillo de Chillon (Montreux) o el Museo Olímpico de Lausana.

En Barcelona se hacen castillos y otras actividades culturales que no te puedes perder, aquí las mejores.