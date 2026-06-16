Solo durante 3 días, un taller situado en el número 101 de la calle València se transformará en una pequeña galería. Allí se expondrán las 12 piezas de mobiliario diseñadas por creadores jóvenes catalanes, fruto de un trabajo que empezó con el mismo encargo: hacer un mueble que pesara solo 2470 gramos. Así se llama la exposición, Dos Mil Quatre-Cents Setanta Grams, que antes de aterrizar en Barcelona se estrenó en la Milan Design Week, la cita imperdible del diseño internacional.

Manel Cano Dos Mil Quatre-Cents Setanta Grams

Estos 12 diseñadores, Eduard Barniol; Bruno Blay y Jordi Font; Laia Canales y María Riera; Pere Canales, Clàudia Ros y Aitana Soliva; Joan Carreras; Eva Castany; Roger Cos; Luis C. Nikuradse y Andreu Jaumot; Isabel Miret y Marina Vera; Sergi Peguera; Irene Segarra y Marta Torrent, van a representar el diseño industrial catalán huyendo de los tópicos que a menudo acompañan a una disciplina vinculada a la figura del genio individual masculino.

Manel Cano Dos Mil Quatre-Cents Setanta Grams

Después de que la inauguración de la Torre de Gaudí de la Sagrada Família nos dejara a todos boquiabiertos, en la exposición Dos Mil Quatre-Cents Setanta Grams parece que resuena la frase: “Primero el amor, después la técnica” de nuestro arquitecto más internacional. La muestra nos enseña otra cara del diseño: la del trabajo colectivo, el juego, la fragilidad y los afectos. Los muebles expuestos parecen creados a conjunto unos con otros, pero la realidad es que ninguno de los diseñadores que había recibido este encargo sabía qué hacían los demás mientras ideaba su pieza. Hay, sin embargo, una homogeneidad de colores blancos, limpios y cromados, con una fuerte presencia del aluminio, ya que es un material ligero y fácil de medir.

Manel Cano Dos Mil Quatre-Cents Setanta Grams

Ahora bien, en la muestra también encontramos cerámica, textil, vidrio, metalistería, botones e incluso etiquetas de IKEA convertidas en el soporte para una silla. Dispuestos conjuntamente sobre una misma peana, los 12 muebles diferentes solo coinciden en el peso, un parámetro que, según las comisarias “ha sido ignorado en los catálogos de mobiliario, a pesar de que incide directamente tanto en el coste del transporte como, a menudo, en el de producción: más material implica más peso y, por lo tanto, más gasto”. Ahora se exponen en este local a pie de la calle València, con un gran ventanal a modo de escaparate, que es el taller-estudio de una de las diseñadoras participantes y que permanecerá abierto entre el 18 y el 21 de junio.

Manel Cano Dos Mil Quatre-Cents Setanta Grams

La exposición ha sido comisariada por Eva Castany, Pau Geis, Nicole Rambla, Irene Segarra y Marina Vera, un equipo de diseñadoras y profesionales de la comunicación que querían conseguir hacer un retrato de una nueva generación de diseñadores catalanes, marcada por un creciente sentido de comunidad, una gran consideración por los procesos manuales y artesanales, y un deseo de aproximarse a los objetos cotidianos de forma más humana y lúdica.



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