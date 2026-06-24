El ranking de las mejores ciudades del mundo para viajar en solitario

Según los datos de una compañía de viajes, estos destinos son los que atraen a más viajeros en solitario

Recorrer el mundo en solitario es una forma liberadora de viajar, y hay una gran cantidad de lugares que no solo son divertidos, sino también seguros para explorar por tu cuenta. Time Out ha actualizado hace poco su lista de los mejores destinos para mujeres que viajan solas, pero GuruWalk también acaba de revelar una lista de las mejores ciudades para añadir a tu lista de deseos que están perfectamente preparadas para la exploración independiente.

La plataforma de reservas de tours ha echado un vistazo a todas las reservas realizadas durante los últimos 12 meses y ha descifrado cuáles de sus 150 ciudades más populares han recibido la proporción más alta de viajeros en solitario. Liderando la lista se encuentra Toronto, la ciudad más grande de Canadá, donde más de la mitad de los viajeros que reservaron un tour a pie a través de esta web lo hicieron solos: el 50,5%, para ser exactos.

Pero, ¿nos sorprende tanto? Esta es una de las ciudades con más diversidad del planeta, y su Distillery District (reconocido por la UNESCO), la monumental Art Gallery of Ontario y sus numerosas playas e islas son solo el comienzo de una larga lista de atractivos ideales para disfrutar en solitario en la metrópoli canadiense.

En segundo lugar, donde el 50% de los tours reservados fueron para viajeros solitarios, se encuentra Santa Ana, en El Salvador. Es la segunda ciudad más grande del país, la cual está llena de bonitas catedrales neogóticas, pero que también sirve como una base excelente para visitar las ruinas mayas cercanas, como El Tazumal, o el lago de Coatepeque.

Unsplash Sao Paulo

El tercer lugar ha sido para São Paulo, donde el 49,5% de los viajeros que reservaron un tour lo hicieron sin compañía. El cuarto lugar lo reclamó Taipéi, y el top 5 lo completó Kuala Lumpur, consolidando un ranking internacional perfecto para coger ideas de cara a la próxima escapada.

Las mejores ciudades del mundo para viajeros en solitario

Toronto, Canadá Santa Ana, El Salvador São Paulo, Brasil Taipéi, Taiwán Kuala Lumpur, Malasia La Paz, Bolivia Hong Kong Skopie, Macedonia del Nord Singapur Belgrado, Serbia

Barcelona no sale en el Top 10, pero también hay muchos planes para hacer solo (y gratis). Aquí te recomendamos unos cuantos.