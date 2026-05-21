La Casa Vicens, el primer proyecto de Gaudí, abre su jardín a los que compren una rosa solidaria por Santa Rita

El edificio celebra el 22 de mayo porque en ese mismo terreno había habido una fuente de aguas “curativas” y una capilla dedicada a la Santa

Todo el mundo conoce la Casa Vicens como la primera casa que diseñó Antoni Gaudí. Situada en la calle de las Carolines, cerca de la plaza Lesseps, es todo un manifiesto fundacional del arquitecto donde ya se puede ver su amor por el color, las formas sinuosas y la inspiración de la naturaleza. Quien la conozca tal vez sepa que cada 22 de mayo, esta casa celebra una tradición muy arraigada en el equipamiento desde el año 1927: el día de Santa Rita.

Pues este viernes, coincidiendo con la festividad, la Casa Vicens abrirá un año más su jardín al vecindario para celebrar la tradicional bendición de rosas de Santa Rita. Con esta celebración histórica, la calle de las Carolines se llenará de flores, actividades de carácter solidario una intervención floral contemporánea.

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La relación de este espacio con Santa Rita se remonta a una fuente del siglo XVIII, cuando los Carmelitas Descalzos de Josepets tenían en este terreno una casa de convalecencia. La rápida recuperación de los enfermos que bebían de la fuente llevó a los frailes a consagrar el lugar a la santa. Más adelante, en 1927, el arquitecto Joan Baptista Serra de Martínez levantó una capilla sobre la fuente, que fue derribada posteriormente en 1963.

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Los propietarios de la casa, sin embargo, se inventaron una tradición. Entre 1899 y 2014, la familia Herrero-Jover abrió el jardín a la ciudadanía cada 22 de mayo, incluso una vez derribada la capilla, y la Casa Vicens ha asumido su continuidad desde su apertura como casa museo en el año 2017.

Así pues, a partir de las 9 h de la mañana del viernes 22 de mayo delante del edificio se instalará un puesto de venta de rosas y velas. Toda la recaudación se destinará íntegramente a +Tu Fundació, una entidad sin ánimo de lucro de Gràcia que acompaña a personas adultas con discapacidad intelectual o asociada al envejecimiento. A partir de las once y cuarto y hasta la una, el jardín de Casa Vicens se podrá visitar de manera gratuita en varios turnos y con aforo limitado para proceder a la bendición de las rosas.

Casa Vicens Santa Rita en la Casa Vicens

Además, el estudio Dandelion firmará la decoración floral de este año con una intervención en la fuente de la tribuna. La obra consistirá en una estructura de rosas rojas y elementos vegetales que nace de la fuente hacia el exterior, reinterpretando el diálogo arquitectónico que Gaudí diseñó para este espacio.