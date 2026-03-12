La famosa buganvilla de la Rambla Catalunya se salva y continuará tiñendo la calle de lila

La planta que cubre la floristería de Maria Ponsà seguirá en su sitio tras un acuerdo con el Ayuntamiento para reforzarla y garantizar la seguridad

Una buena noticia para los amantes de los rincones bonitos de Barcelona: la buganvilla que cubre la fachada de Maria Ponsà Flors, en la esquina de la Rambla de Catalunya con Còrsega, finalmente no será cortada. Después de un año de incertidumbre y movilización vecinal, la planta continuará formando parte del paisaje del barrio.

Todo empezó tras un episodio de viento fuerte en diciembre de 2024. Ante el posible riesgo para los peatones, el Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona propuso podarla o retirarla. Pero la buganvilla ya era parte del paisaje del barrio, y tenía un peso sentimental para los vecinos y comerciantes, que impulsaron una campaña para salvarla.

Foto: Maria Ponsà Flors

Finalmente, se ha llegado a un acuerdo. Según explica Betevé, se instalará una estructura metálica que servirá de soporte para que la buganvilla quede más estable y no se vuelva a desplazar con el viento. El Ayuntamiento asumirá el transporte y la instalación de esta estructura, mientras que la propietaria de la floristería continuará encargándose del mantenimiento y un vecino volcado con la causa pagará la estructura.

Además, la planta se incorporará al Catálogo de pequeños paisajes urbanos de Barcelona, una iniciativa que protege elementos singulares que forman parte de la identidad de la ciudad, tal como recoge también Betevé.

El convenio tiene una duración de cuatro años, prorrogables. Por lo tanto, este pequeño símbolo del barrio seguirá dando sombra, color y fotos bonitas durante mucho tiempo.

