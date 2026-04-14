La feria medieval más grande de Cataluña llega el fin de semana del 18 y 19 de abril

Todo el mundo conoce la leyenda de Sant Jordi: "...y el caballero tomó la rosa que floreció de la sangre del dragón y se la dio a la princesa", pero poca gente sabe que esta historia sucedió en Montblanc, un pueblo medieval de la Conca de Barberà, en Tarragona. Coincidiendo con el 23 de abril, la capital de la comarca organiza una gran feria: la Semana Medieval, del 17 al 26 de abril, que es una de las más importantes de Cataluña.
Para que no te pierdas nada de esta feria llena de actividades, que van desde espectáculos de gran formato con la participación de más de un centenar de actores y actrices hasta torneos de caballeros, hemos preparado una lista con las fechas y los horarios de la Semana Medieval de Montblanc 2026:
Viernes, 17 de abril
- Comitiva Real - 18 h. Desde el Pont Vell.
- La primera Rosa del año - 18.30 h. En la plaza Major: La periodista Maria Xinxó ofrecerá a la villa la primera rosa del año para dar inicio simbólicamente a la fiesta y a la Diada de Sant Jordi en Cataluña.
- Comitiva Real - 19.30 h. Desde la plaza Major.
- Dracum Nocte y los cuatro elementos - 22 h. En el paseo de Joan Martí i Alanis (El Foradot): Espectáculo de gran formato con la participación de más de un centenar de actores y actrices.
- Correfoc - A continuación. Desde el Foradot hasta la plaza de Sant Francesc.
Sábado, 18 de abril
- Mercado Medieval y Muestra de Oficios - De 10 a 21 h. En las calles y plazas del centro histórico: Centenares de paradas de productos artesanos.
- Turnos de guardia - De 10.30 a 12.30 h y de 17 a 18 h. Por las calles y plazas de la villa: Soldados custodiando las puertas de la muralla.
- Escuela Caballeresca - De 11.30 a 14 h y de 15.30 a 19.30 h. En la muralla de Sant Jordi: Actividades para niños para aprender el oficio de caballero.
- Mercado medieval de Vinos - De 11 a 21 h. En el foso de la muralla de Sant Francesc.
- Campamento de Pueblo - De 11 a 19 h. En la muralla de Sant Jordi.
- El Recaudador Cara-rata - 11.30 h. En el Campamento de Pueblo.
- Lucha de caballeros - 11.30 h. En la plaza de Sant Francesc.
- Pleno Medieval - 12 h. En la iglesia de Sant Miquel: Sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Montblanc.
- Juicio al caballero y a la alcahueta - 12 h. En la plaza de Santa Maria: Recreación histórica de un juicio medieval.
- La Leyenda de la Princesa y Sant Jordi - 12.30 h. En el aparcamiento de la muralla de Santa Tecla: Espectáculo para todos los públicos sobre la leyenda.
- Títeres reales - 12.30 h. En el balconcillo de la plaza de Sant Francesc.
- Mercado de Esclavos - 12.30 h. Por las calles y plazas hasta la plaza de Santa Maria.
- Torneo del Campamento - 13 h. En el Campamento de Pueblo.
- El Auca de la Leyenda de Sant Jordi - 13.30 h. En la plaza Major.
- Recepción Templaria - 16.30 h. En el Pont Vell: Llegada de los caballeros de la orden del Temple.
- La Gran Danza - 18 h. En la plaza de Sant Francesc: Baile de las casas nobles y la comitiva real.
- Conferencia - 19 h. En el Museu Comarcal: “Las relaciones entre Cataluña y Occitania en tiempos de los trovadores”, a cargo de Marina Navàs Farré.
- 39ª Representación de La Leyenda de Sant Jordi - 21.15 y 23 h. En el paseo de Joan Martí i Alanis (El Foradot): El espectáculo emblemático con mapping y grandes estructuras.
- Las Noches Malignas (Nits Malignes) - 00 h. En el pabellón del Casal: Concierto para el público más joven.
Domingo, 19 de abril
- Cerverí en la corte - 12 h. En la plaza de Santa Maria: Espectáculo de juglaría y música de la época.
- Euphorium - 13 h. En la plaza de Santa Maria: Espectáculo a cargo de Bocamollats.
- La Rosa de Sant Jordi - 18 h. En el paseo de Joan Martí i Alanis (El Foradot): Representación de la entrega de la rosa.
Jueves, 23 de abril
- Exposición del dragón - De 11 a 14 h. En la calle de la Font del Vall, 11: El dragón de la Semana Medieval expuesto para fotografías.
- Entrega de la Rosa - 18.30 h. En el foso de la muralla de Sant Francesc: Acto institucional de Sant Jordi.
Viernes, 24 de abril
- Entrada Real - 18.30 h. En la plaza de Sant Francesc: Llegada oficial de la Familia Real a la villa de Montblanc.
- Las Rondas Trovadorescas - 20 h. Por las calles y plazas: Música medieval itinerante.
- La Noche de la Ofrenda - 21.30 h. En la plaza de Sant Francesc: Acto de honor de las Cinco Casas a la Familia Real.
Sábado, 25 de abril
- Misa gregoriana - 11 h. En la iglesia de Sant Miquel: Oficio religioso con cantos gregorianos.
- Concierto del Festival Jordi Savall - 12.45 h. En la iglesia de Santa Maria.
- Escac del Destí - 13 h. En el aparcamiento de la muralla de Santa Tecla: Partida de ajedrez viviente.
- Justa y Honor - 21.30 h. En el camino de la Parellada: Gran torneo medieval a caballo.
- La Bevenda - 23.30 h. Por las calles de la villa: Gran fiesta de despedida de la taberna medieval.
Domingo, 26 de abril
- Acto de clausura - 18 h. En la iglesia de Santa Maria: Representación de las Cortes Catalanas de 1414.
- Comitiva Real de Despedida - 19.30 h. Desde Santa Maria al pabellón del Casal: Último paseo de la nobleza.
Si durante el día del libro y la rosa estás en Barcelona, no te pierdas nuestra guía de la Diada.