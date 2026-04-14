La feria medieval más grande de Cataluña llega el fin de semana del 18 y 19 de abril

Montblanc viajará en el tiempo durante diez días para volver a ser el escenario de la leyenda de Sant Jordi, con actividades que van desde representaciones teatrales hasta mercados de vino

Todo el mundo conoce la leyenda de Sant Jordi: "...y el caballero tomó la rosa que floreció de la sangre del dragón y se la dio a la princesa", pero poca gente sabe que esta historia sucedió en Montblanc, un pueblo medieval de la Conca de Barberà, en Tarragona. Coincidiendo con el 23 de abril, la capital de la comarca organiza una gran feria: la Semana Medieval, del 17 al 26 de abril, que es una de las más importantes de Cataluña.

Para que no te pierdas nada de esta feria llena de actividades, que van desde espectáculos de gran formato con la participación de más de un centenar de actores y actrices hasta torneos de caballeros, hemos preparado una lista con las fechas y los horarios de la Semana Medieval de Montblanc 2026:

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