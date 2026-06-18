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La Flama del Canigó llegará a Barcelona por el Spotify Camp Nou y acabará el recorrido en la plaza Sant Jaume

El 23 de junio por la tarde, talleres, sardanas y el 'seguici' darán la bienvenida a la flama antes de ir a parar a las hogueras de la ciudad

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Flama del Canigó
Ajuntament de Barcelona | Flama del Canigó
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En la cima de la montaña del Canigó, en el Pirineo catalán, la flama se regenera a medianoche del 22 al 23 de junio y atraviesa tierra, agua y fronteras para llegar a todas las localidades de los Països Catalans. Y así, se celebra una fiesta ancestral vinculada al solsticio de verano que es, también, un símbolo de hermandad entre los territorios de habla catalana. Épico, ¿verdad? (Y es que, claro, esta es la cara B de la fiesta y la pirotecnia de Sant Joan). En Barcelona, la flama del Canigó saldrá del Spotify Camp Nou y hará un recorrido hasta la plaza de Sant Jaume, donde diversas actividades culturales tomarán el protagonismo para iniciar la verbena.

A las 12 del mediodía del 23 de junio, la flama llegará al Parlament de Catalunya, donde se hará un acto institucional a puerta cerrada, aunque la ciudadanía que quiera asistir se puede apuntar. Aun así, el recorrido oficial de la flama por Barcelona saldrá a las 17 h del Spotify Camp Nou, donde un equipo de corredores del Cros Popular de Sants la llevará en relevos hasta la plaza de Sant Jaume.

Actividades de la verbena en la plaza de Sant Jaume

A las 17 h, los actos comenzarán con un taller de farolillos, para que todo el mundo pueda poner una vela e iluminar la noche. Seguidamente, a las 17.30 h, arrancará la bailada de sardanas con la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona.

Rebuda Flama del Canigó
Ajuntament de BarcelonaRebuda Flama del Canigó

El cortejo de la ciudad entrará a la plaza a partir de las 17.45 h, con la llegada de l’Àliga, los Capgrossos Macers y los Gegants de la Ciutat. Pero, evidentemente, no sería una celebración de Sant Joan sin la flama del Canigó, que hará su entrada a las 18 h con un recibimiento que incluirá el pilar de honor de los Castellers de Barcelona. A las 18.10 h, comenzarán los bailes de l’Àliga, los Capgrossos Macers y los Gegants de la Ciutat.

Antes de cerrar la celebración, a las 18.20 h, se hará la lectura del mensaje de la Flama del Canigó, que este año correrá a cargo de Jordi Cuixart. Para acabar la jornada, se hará el reparto de la flama a los diferentes equipos de fuego, encargados de llevar la esencia del Canigó a todos los rincones y barrios de la ciudad.

Si todavía no sabes qué coca comprar para este Sant Joan, aquí te dejamos la lista con las premiadas en el concurso de La Mejor Coca de Sant Joan 2026 (¡una de ellas es de pistachos y cítricos!).

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