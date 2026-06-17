La mejor coca creativa de Sant Joan se hace en Barcelona (¡y lleva pistachos!)

Hofmann presenta una propuesta para la verbena que rompe todos los esquemas gastronómicos, mientras que otras panaderías de toda Cataluña también se han llevado premios por opciones más tradicionales

Se acerca Sant Joan, y mientras algunos piensan en el arsenal de pirotecnia que utilizarán, y otros están emocionados por la fiesta y la 'xerinola' de la noche, hay un elemento que todo el mundo comparte: la coca. Evidentemente, las más típicas son la de llardons, la de crema y la de fruta confitada, pero siempre está bien innovar. Este 2026, la pastelería Hofmann ha presentado una nueva coca de pistacho y cítricos que vale la pena probar, y no lo decimos nosotros: ha ganado el premio a La Mejor Coca de Sant Joan, que impulsa el Gremi de Flequers de Barcelona, en la categoría de coca creativa.

En concreto, se trata de una coca que combina una masa de pistacho que, por si fuera poco, va rellena de crema de pistacho y compota de naranja cítrica con yuzu (un fruto cítrico de Asia Oriental) y fruta de la pasión. Esta coca, que ha sido coronada como ganadora, está decorada con gianduja crujiente (una mezcla de chocolate y avellana) de –sí, lo has adivinado– pistacho, un toque de sal y kumquats confitados.

La coca de pistacho y cítricos ya está disponible por encargo, y cuesta 39 euros. Y si todas estas modas modernas como el pistacho en todas partes, los churros salados o las hamburguesas de sushi no son para ti, Hofmann también ofrece opciones más clásicas que podéis encontrar en su web.

Otras cocas con premio

El premio a La Mejor Coca de Sant Joan 2026, que este año ha batido récord de participación con casi 300 propuestas, también ha premiado a otras pastelerías. La mejor coca de llardons, según el jurado del concurso, es la del Forn Sagà, que se encuentra en Granollers y que también se ha llevado el título de mejor coca de crema y piñones. Nada, a un viaje de media horita en tren desde Barcelona.

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El galardón a la mejor coca tradicional de fruta ha caído un poco más lejos: en Girona, en la Pastisseria Tornés. Y en la última categoría, dos pastelerías han impresionado tanto con su coca de chocolate que tienen que compartir la primera posición: son el Forn de Cabrianes (no tendréis problema para encontrarlo, ya que hay varios locales por toda Barcelona y alrededores) y la pastelería Els Perxis, en Flix, al sur de Tarragona (donde están algunos de los pueblos más bonitos de Cataluña).

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