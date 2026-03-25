Joyas medievales, puertos marineros y tesoros ocultos: la guía definitiva para tus próximas rutas por el territorio

En Cataluña hay aldeas de montaña y pueblos costeros de ensueño, que parecen sacados de una película. Desde una excursión en tren de primer nivel, hasta un fin de semana romántico son posibles alrededor de los pueblos catalanes más bonitos. ¿Cuáles son los pueblos más bonitos de Barcelona? Estos son, para nosotros, los municipios que hay que visitar para desconectar, escapar de la rutina y potenciar el turismo de proximidad. ¿Qué hacer cerca de Barcelona? ¡En Cataluña hay de todo y para todos los gustos!

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