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Cala Sa Tuna (Begur)
Shutterstock | Cala Sa Tuna (Begur)
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Los pueblos más bonitos de Cataluña para visitar en 2026

Joyas medievales, puertos marineros y tesoros ocultos: la guía definitiva para tus próximas rutas por el territorio

María José Gómez
Editado por María José Gómez
Directora, Time Out Barcelona
Escrito por: María José Gómez, Ricard Martín, Borja Duñó y Rita Roig
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En Cataluña hay aldeas de montaña y pueblos costeros de ensueño, que parecen sacados de una película. Desde una excursión en tren de primer nivel, hasta un fin de semana romántico son posibles alrededor de los pueblos catalanes más bonitos¿Cuáles son los pueblos más bonitos de Barcelona? Estos son, para nosotros, los municipios que hay que visitar para desconectar, escapar de la rutina y potenciar el turismo de proximidad¿Qué hacer cerca de Barcelona? ¡En Cataluña hay de todo y para todos los gustos!

NO TE LO PIERDAS: Los pueblos más bonitos de España

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50. Montsonís

Montsonís
Montsonís
Catalunya.com

El pequeño pueblo de Montsonís, en el municipio de Foradada, despierta curiosidad por su Castillo del 1024 que acogía numerosos peregrinos del Camino de Santiago. Una visita por este recinto nos permite revivir la cotidianidad de los habitantes de la zona durante la época medieval. La magia de un pueblo presidido por su Castillo y rodeado por casas de piedra se completa con la gastronomía de la tierra de la Tienda de Montsonís, las vistas de su mirador y la tranquilidad del mundo rural.

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49. Rivert

Rivert
Rivert

Rivert tiene entre 40 y 50 habitantes aunque en verano con las visitas de los familiares de ciudad el censo crece. Situado en el Pallars Jussà, sus casas enclavadas en las rocas, un precioso entramado de calles adoquinadas y una pequeña cascada le confieren un encanto inigualable.

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48. Vilalba dels Arcs

Vilalba dels Arcs
Vilalba dels Arcs
Vilalba dels Arcs

Es un pueblo enmarcado en la Terra Alta, en las tierras del Ebro. Destacan el parque natural de Els Ports y los ríos de Canaletes y Algars que bañan la comarca, el primero de los cuales confluye con el Ebro a la altura de Benifallet. Además, se encuentran las sierras de Pàndols y de Cavalls, situadas entre Canaletes y Sec. Los parajes son perfectos para hacer excursiones y degustar buen vino.

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47. Portbou

Portbou
Portbou
Foto: Shutterstock

La belleza de este pueblo de la Costa Brava no es la clásica fotogenia cuqui de l'Alt Empordà  (esa que oscila entre villa italiana medieval y playa balear) sino el encanto de una población fronteriza congelada en el tiempo. Portbou dispone de una estación de tren suntuosa, recuerdo de cuando era la puerta de entrada de Europa en España, de una preciosa playa urbana de piedras, y de un núcleo urbano que es pequeño dédalo de palacios novecentistas que se caen a pedazos. Y por encima de todo, el gozo de visitar una población en la que no existe el adocenamiento turístico: aquí el visitante sabe lo que viene a ver y no suele pegar gritos.   

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46. Bagà

Bagà
Bagà
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Situado a 732 metros de altitud, en los Pirineos, Bagà es un pequeño municipio de calles adoquinadas y edificios medievales, en los que destacan la iglesia de Sant Esteve, el museo ubicado en la antigua cárcel y el puente sobre el río Bastareny. La gastronomía es otro de los poderosos motivos por los que visitar este pueblo, sobre todo en tiempo de setas. Dad un paseo por los numerosos senderos que rodean a Bagà y volved con hambre: os pondréis las botas.

45. Cardona

Cardona
Cardona
Foto: Shutterstock

Cardona, situado en la comarca del Bages a unos 90 kilómetros de Barcelona, es famoso por su patrimonio y su entorno natural. Su castillo, una fortaleza medieval con un Parador Nacional, es su principal atractivo. La Montaña de Sal y la Mina Nieves ofrecen visitas guiadas y un Parque Cultural. El centro histórico, con la iglesia de San Miguel y la colegiata de San Vicente, también destaca por su encanto. Asimismo, Cardona es ideal para actividades al aire libre como senderismo y ciclismo.

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44. Cervera

Cervera
Cervera
Shutterstock

Cervera es la capital de la comarca de la Segarra, en el interior de Cataluña. Con poco más de 9.000 habitantes, este pueblo elevado sobre la cresta de una colina cercana a la orilla del río Ondara, conserva un rico patrimonio medieval y barroco, y una vida cultural activa. Es un sitio bonito para visitar cerca de Lleida, tranquilo y con historia y presente: es el lugar natal de los motoristas hermanos Márquez, y lo veréis en algunos balcones, y también en la tienda oficial de We Are 93, donde se puede encontrar todo el merchandising de Marc Márquez.

43. Montfalcó amurallado

Montfalcó amurallado
Montfalcó amurallado
Shutterstock

Rodeado por murallas, tal como indica su nombre, se trata de un excepcional ejemplo de villa cerrada que conserva en buen estado el muro perimetral al que se adosan interiormente las casas. Su conjunto arquitectónico ha sido declarado bien cultural de interés nacional. Espectacular.

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42. Sant Martí d'Empúries

Sant Martí d'Empúries
Sant Martí d'Empúries
Foto: Shutterstock

Beyoncé ha pisado Sant Martí de Empúries. Este motivo ya sería suficiente, pero si aún no has salido a buscar el coche, aquí van otros: Will Smith, Michelle y Barack Obama, también. ¿Qué hacían todos juntos en un pueblo -pequeñísimo y preciosísimo- catalán? Esto tampoco es broma: estaban invitados a la boda del hermano de Elon Musk, Kimbal Musk, con Christiana Whyly. El enamoramiento era directamente proporcional al presupuesto de la boda, así que cerraron el pueblo para poder celebrar su amor en 2018. Anécdotas aparte, Sant Martí d'Empúries vale por sí solo: playas familiares y agradables, un paseo con el mar en un lado y las ruinas griegas y romanas en el otro, callejones con flores en las ventanas y una plaza llena de restaurantes para hacer el vermut. Son pocos metros cuadrados, pero valen oro: frente a la iglesia se encuentran las ruinas del castillo que inspiró a Víctor Mora, dibujante del Capitán Trueno, y al lado, la Casa Forestal, un edificio modernista que queda muy bien con el mar de fondo. No lo encontraréis ni en la mejor versión de los sueños americanos.

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41. Sant Llorenç de la Muga

Sant Llorenç de la Muga
Sant Llorenç de la Muga
Foto: Shutterstock

¡Alerta! Aquí tenemos un pequeño gran éxito de un precioso pueblito que ha quedado fuera del radar pixapins. (Quién sabe, quizá sea porque está en esa tierra de nadie que no es ni mar ni montaña, cerca de la falda de la Garrotxa pero no dentro). Sea como sea, Sant Llorenç lo tiene todo: lo cruza el río Muga, tiene un puente viejo ideal para el postureo instagramer, un casco antiguo muy bien conservado con casas del siglo XVI cubiertas de verde y jardines, una iglesia románica y un castillo medieval. Y aun así, en verano es un pequeño refugio de frescor, ya que toda la patulea internacional y local se siente atraída como moscas a la miel por esas naves industriales de la Jonquera que venden zapatillas y priva a precio de saldo. El día que lo 'descubra' National Geographic, temblad.

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