50. Montsonís
El pequeño pueblo de Montsonís, en el municipio de Foradada, despierta curiosidad por su Castillo del 1024 que acogía numerosos peregrinos del Camino de Santiago. Una visita por este recinto nos permite revivir la cotidianidad de los habitantes de la zona durante la época medieval. La magia de un pueblo presidido por su Castillo y rodeado por casas de piedra se completa con la gastronomía de la tierra de la Tienda de Montsonís, las vistas de su mirador y la tranquilidad del mundo rural.