De los churros con Kinder Bueno a los de frankfurt: esta es la nueva apuesta que llega al mercado gastronómico de la segunda planta del centro comercial Maremàgnum

¿Has probado alguna vez los churros salados? Sea cual sea tu respuesta, ahora podrás hacerlo en el Time Out Market, ya que Carmen Atelier de Churros s’incorpora a la plantilla para unirse a la crème de la crème de la gastronomía barcelonesa.

El Time Out Market, que guarda una de las vistas más espectaculares del puerto de Barcelona y actividades cada semana para todos los gustos, acaba de incorporar este referente de la churrería en la segunda planta del centro comercial Maremàgnum (Moll d'Espanya, 5).

Una carta para chuparse los dedos

Las opciones de Carmen Atelier de Churros mantienen los pies en la tradición con los churros o porras de toda la vida acompañados de su imprescindible chocolate suizo o salsa de Nutella. Aun así, también tienen propuestas originales para sorprender a quien quiera experimentar con toppings de Kinder Bueno o de pistacho.

Time Out Market Carmen Atelier de Churros

Por otra parte, el establecimiento se estrena en el terreno de los salados, una opción ideal para la hora del vermut, con una sección de churros coronados con jamón ibérico, queso o incluso frankfurt.

Y no, no todo son churros: la carta se complementa con opciones frescas como el yogur griego helado (con fresa o pistacho) y una lista de combos que hacen la boca agua. Podéis ir sobre seguro y pedir un churro dulce con café o un frappé bien cargado, o lanzaror a la aventura de maridar un churro salado con una cerveza bien fría o, por qué no, con una copa de cava.

Aquí podéis conocer todas las actividades del Time Out Market para estar al día de todas las novedades.