Pastisseria Hofmann

Time Out dice

Es la pastelería de una de las grandes damas de nuestra cocina, Mey Hoffman, creadora, en 1982, de la prestigiosíssima escuela de hostelería del mismo nombre y del estrellado restaurante en 1992. Hay muchas tentaciones, pero el croissant de mantequilla normal, relleno de frambuesa o de mazapán, demuestra que son verdaderos maestros del dulce.



Cualquier producto o especialidad lo encontrareís aquí en la mejor de las versiones posibles, bien sea un lujuriante rollo de canela –grande, contundente, con un azúcar glacé que lo hace más crujiente que esponjoso– y recetas clásicas redefinidas como una tarta de brownie con cremoso de chocolate o sus macarons. Si estáis hartos de la degradación industrial que han sufrido pastas con la napolitana, este es el lugar para reconciliaros.