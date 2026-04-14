La Sagrada Família invita a Jordis y Jordines (y nombres similares) a entrar gratis el 23 de abril

Si eres de las personas que siempre pasan por la la Sagrada Familia e intentan no mirar para no parecer guiris, pero que a la vez no han entrado nunca, esta es tu oportunidad: la Basílica de Gaudí celebra Sant Jordi con un sorteo de 90 entradas dobles para una visita guiada exclusiva la tarde-noche del 22 de abril. Y además, es completamente gratuita.

La visita será entre las 20.15 h y las 20.45 h, y permitirá a 180 afortunados descubrir la instalación audiovisual Llum primigènia, una obra que reinterpreta el mito de Sant Jordi a través del arte digital y el diálogo con la escultura de Subirachs.

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¿Cómo conseguir entradas?

Para conseguir las entradas, las personas interesadas deben inscribirse en el formulario que estará disponible hasta las 21 h del 15 de abril. Entonces, se realizará un sorteo entre los participantes, y los ganadores recibirán sus invitaciones por correo electrónico durante los días posteriores al cierre del formulario.

Los Jordis y las Jordinas también entran gratis por Sant Jordi

Siguiendo la tradición de otros años, los Jordis, Jordinas y sus equivalentes en cualquier idioma podrán entrar gratuitamente con un acompañante durante toda la festividad del 23 de abril. Sin embargo, no vale con presentarse en la puerta con el documento de identidad: es necesario realizar una reserva previa a través de la web de la Basílica, aunque el acceso dependerá del horario disponible ese día.

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