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La zapatería Casas abre un outlet efímero con descuentos hasta el 80% con marcas como Camper, Converse y Birkenstock

Durante cuatro días, se podrán encontrar zapatos de alta calidad a precios bajos

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Botiga Casas
Casas | Botiga Casas
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Los outlets siempre valen la pena, porque tanto si estás buscando una prenda específica como si te quieres dejar sorprender por las gangas, el simple hecho de encontrar grandes descuentos es satisfactorio. Especialmente cuando se trata de tiendas reconocidas como las zapaterías Casas, ya que en su pop-up efímero se podrán encontrar zapatos de alta calidad a un precio mucho más asequible.

En el outlet de Casas se podrán encontrar marcas de prestigio como Aro, Birkenstock, Camper, Geox, Camila’s, Converse y Martinelli, entre muchas más, con descuentos que llegarán al 80% en una gran variedad de modelos.

Outlet Casas
CasasOutlet Casas

¿Dónde y cuándo será el outlet efímero de Casas?

El pop-up de Casas durará cuatro días, concretamente del 27 al 30 de mayo. Te recomendamos que vayas lo antes posible, ya que los zapatos están organizados por tallas y los modelos más buscados volarán rápido.

Esta gran cita de la moda será en Cobreros, la calle de la Ciutat de Granada, 53, en el Poblenou. El Outlet Market de CASAS abrirá sus puertas de 10 a 20.30 h, así que ya lo puedes apuntar en la agenda para que no se te pase la fecha.

Para encontrar ropa de rebajas todo el año, tienes que visitar la calle de Barcelona con más outlets de la ciudad.

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