Las afectaciones de movilidad por la Maratón de Barcelona 2026

Esto es todo lo que debes saber para circular por la ciudad este domingo 15 de marzo

Un año más, Barcelona se paraliza por la Maratón de la ciudad. Este domingo 15 de marzo, la carrera en la que participarán 32.000 personas de todo el mundo bloqueará calles de la ciudad desde las 8.30 h hasta las 15.30 h aproximadamente.

Este año, la maratón cuenta con un nuevo circuito diseñado para que los corredores exploren diferentes puntos de la ciudad. Aun así, la prueba obligará a cortar las principales arterias del Eixample, Sant Martí y el litoral.

¿Cuándo y por dónde pasará la Maratón?

La carrera dará el pistoletazo de salida a las 8.30 h en un escenario que nunca falla: el paseo de Gràcia, entre la Gran Via y plaza Catalunya. Desde este punto, los atletas enfilarán un recorrido de 42,195 kilómetros que culminará en el paseo Lluís Companys, bajo la mirada del Arco de Triunfo.

Con motivo de la maratón, el dispositivo de tráfico se activará en diversas fases a partir de las 5 h de la madrugada el domingo. Los vehículos privados no podrán circular por:

Plaza de Catalunya: Restricción total en las calzadas montaña, Besòs y Llobregat.

Restricción total en las calzadas montaña, Besòs y Llobregat. Ronda Universitat: Cortada entre Rambla Catalunya y la calle Balmes.

Cortada entre Rambla Catalunya y la calle Balmes. Plaza d'Urquinaona: Afectación en las calzadas central y montaña.

Afectación en las calzadas central y montaña. Ronda de Sant Pere: No se podrá circular entre Pau Claris y plaza Catalunya.

Ajuntament de Barcelona Ruta maratón Barcelona 2026

Restricciones de aparcamiento

La maratón también afectará a las plazas de aparcamiento. Las primeras restricciones empezarán este viernes 13 a las 21 h y durarán hasta el domingo por la tarde. El Ayuntamiento de Barcelona pide a los vecinos que retiren los vehículos de las zonas afectadas, ya que si no lo hacen, la grúa probablemente se llevará su coche.

Zonas afectadas de viernes a sábado:

Viladomat: Lado Llobregat, entre València y Aragó.

Lado Llobregat, entre València y Aragó. Mallorca: Lado montaña, de Comte d’Urgell a Calàbria.

Lado montaña, de Comte d’Urgell a Calàbria. Sepúlveda: Tramos entre Casanova y Rocafort (incluye motos en acera).

Tramos entre Casanova y Rocafort (incluye motos en acera). Avenida Diagonal: Lado montaña (de Josep Pla a Ciutat de Granada) y lado mar (Roc Boronat a Josep Pla).

Lado montaña (de Josep Pla a Ciutat de Granada) y lado mar (Roc Boronat a Josep Pla). Paseo de Gràcia: Desde el viernes a las 22 h, queda prohibido aparcar en todos los laterales y calzada central desde plaza Catalunya hasta Gran Via.

Zonas afectadas a partir del sábado:

Eixample: Calles València, Huelva, Mallorca (tramos de Roger de Llúria a Pg. Gràcia), Calàbria y Comte d'Urgell.

Calles València, Huelva, Mallorca (tramos de Roger de Llúria a Pg. Gràcia), Calàbria y Comte d'Urgell. Ciutat Vella y Born: Paseo Picasso (calzada central).

Paseo Picasso (calzada central). Sant Martí: Calles Llull, Pallars, Almogàvers y Roger de Flor. También Ausiàs Marc en diversos chaflanes como los de Bruc y paseo de Sant Joan.

Calles Llull, Pallars, Almogàvers y Roger de Flor. También Ausiàs Marc en diversos chaflanes como los de Bruc y paseo de Sant Joan. Zona de la meta: Paseo Lluís Companys y Pujades estarán reservados para la llegada hasta el domingo a las 18 h.

Afectaciones al transporte público

Transportes Metropolitanos de Barcelona ha anunciado que 47 líneas de bus alterarán su servicio, y habrá tiempos de trayecto que variarán de las 6.30 h y las 15.30 h este domingo. Por este motivo, TMB recomienda utilizar el metro, ya que se reforzarán las frecuencias, especialmente en las líneas L1, L2, L3 y L4.

Por otro lado, el Tram también sufrirá afectaciones:

Corte total (7.45 h): Las líneas T4, T5 y T6 quedarán interrumpidas entre Glòries y Ciutadella.

Las líneas T4, T5 y T6 quedarán interrumpidas entre Glòries y Ciutadella. Restablecimiento parcial (12.30 h): La T4 volverá a operar de Glòries a Verdaguer.

La T4 volverá a operar de Glòries a Verdaguer. Restablecimiento total: Previsto a las 15.15 h (T4) y a las 16h (T5 y T6).

¿Y los vecinos?

Para los vecinos que tengan que salir de la ciudad o mover su vehículo desde un aparcamiento privado, se han habilitado rutas de salida excepcionales.

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