Las afectaciones de movilidad por la Maratón de Barcelona 2026

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Esto es todo lo que debes saber para circular por la ciudad este domingo 15 de marzo
Un año más, Barcelona se paraliza por la Maratón de la ciudad. Este domingo 15 de marzo, la carrera en la que participarán 32.000 personas de todo el mundo bloqueará calles de la ciudad desde las 8.30 h hasta las 15.30 h aproximadamente.
Este año, la maratón cuenta con un nuevo circuito diseñado para que los corredores exploren diferentes puntos de la ciudad. Aun así, la prueba obligará a cortar las principales arterias del Eixample, Sant Martí y el litoral.
La carrera dará el pistoletazo de salida a las 8.30 h en un escenario que nunca falla: el paseo de Gràcia, entre la Gran Via y plaza Catalunya. Desde este punto, los atletas enfilarán un recorrido de 42,195 kilómetros que culminará en el paseo Lluís Companys, bajo la mirada del Arco de Triunfo.
Con motivo de la maratón, el dispositivo de tráfico se activará en diversas fases a partir de las 5 h de la madrugada el domingo. Los vehículos privados no podrán circular por:
La maratón también afectará a las plazas de aparcamiento. Las primeras restricciones empezarán este viernes 13 a las 21 h y durarán hasta el domingo por la tarde. El Ayuntamiento de Barcelona pide a los vecinos que retiren los vehículos de las zonas afectadas, ya que si no lo hacen, la grúa probablemente se llevará su coche.
Zonas afectadas de viernes a sábado:
Zonas afectadas a partir del sábado:
Transportes Metropolitanos de Barcelona ha anunciado que 47 líneas de bus alterarán su servicio, y habrá tiempos de trayecto que variarán de las 6.30 h y las 15.30 h este domingo. Por este motivo, TMB recomienda utilizar el metro, ya que se reforzarán las frecuencias, especialmente en las líneas L1, L2, L3 y L4.
Por otro lado, el Tram también sufrirá afectaciones:
Para los vecinos que tengan que salir de la ciudad o mover su vehículo desde un aparcamiento privado, se han habilitado rutas de salida excepcionales.
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