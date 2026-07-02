Las ciudades más bonitas del mundo en 2026, según la gente local

Preguntamos a 24.000 urbanitas si describirían su ciudad como bonita; desde Ciudad del Cabo hasta Chicago, estas son las más atractivas de todas

¿Qué hace que una ciudad sea bonita? Algunos dirían que el atractivo escénico de una ciudad se reduce a la abundancia de espacios verdes y avenidas arboladas; otros podrían apostar por calles peatonales, horizontes impactantes o una arquitectura palaciega. Nosotros argumentaríamos que la belleza de una ciudad se reduce a su atractivo único y singular.

En la lista de Time Out de las ciudades más bonitas del mundo en este momento, cada destino ofrece algo diferente. Encontramos desde los edificios en cascada de Oporto hasta las costas bordeadas de playas de Ciudad del Cabo y los imponentes rascacielos de Chicago.

Para elaborar esta lista, preguntamos a 24.000 ciudadanos de todo el mundo una cuestión muy simple: ¿Describirías tu ciudad como 'bonita'? En estos 10 centros urbanos, la gran mayoría de los locales respondió con un rotundo sí.

Las ciudades más bonitas del mundo, según los locales

1. Ciudad del Cabo

Puntuación de belleza: 86 por ciento

Unsplash Cape town

Un impresionante 86 por ciento de los habitantes de Ciudad del Cabo describiría a la "Ciudad Madre" como hermosa, más que cualquier otra ciudad encuestada. La urbe, que escala las colinas situadas entre la icónica y plana Table Mountain y el océano Atlántico, está bordeada por playas de arena fina y rodeada de una naturaleza desbordante y salvaje.

2. Edimburgo

Puntuación de belleza: 84 por ciento

Unsplash Edimburg

Con su choque de estilos arquitectónicos, desde los rascacielos de casas georgianas de la New Town hasta las estrechas y laberínticas calles medievales de la Old Town, la capital escocesa es famosa por ser un absoluto deleite para pasear. Así lo confirman sus habitantes, ya que el 84 por ciento describiría su ciudad natal como una belleza.

3. Sídney

Puntuación de belleza: 78 por ciento

Sydney Sydney

Sídney, rodeada de agua, tiene uno de los horizontes más impactantes y reconocibles del planeta, definido por los arcos de la Ópera de Sídney y sus rascacielos. Sus calles presentan una mezcla de arenisca dorada y torres de cristal que se combinan con todas sus maravillosas playas doradas.

4. Chicago

Puntuación de belleza: 77 por ciento

© Chait Goli Chicago

Puede que sea conocida por sus rascacielos, pero la "Ciudad del Viento" es en realidad una de las más verdes del planeta según nuestra encuesta. Junto a sus cientos de parques, Chicago cuenta con impresionantes vistas al lago Míchigan y los canales serpenteantes de su río homónimo, coronándose como la ciudad más atractiva de Estados Unidos.

5. Lisboa

Puntuación de belleza: 74 por ciento

Shutterstock Tranvía en una calle de Lisboa (Portugal)

Ah, Lisboa. Una ciudad donde la luz del sol de la costa lo baña todo con un brillo dorado. Es el lugar donde los tranvías amarillos bajan por calles empinadas repletas de edificios de colores pastel y donde los míticos azulejos decoran las paredes de cada esquina.

6. París



Puntuación de belleza: 68 por ciento

Foto: Shutterstock Temple de Marais, París

No sería una lista de las ciudades más bonitas del mundo sin París, ¿verdad? La capital francesa se ha resistido históricamente a construir rascacielos; en su lugar, es un centro de grandes bulevares y arquitectura haussmanniana lleno de balcones de hierro forjado. A esto se suman sus encantadores cafés, sus parques espectaculares y el brillo del río Sena.

7. Estocolmo

Puntuación de belleza: 68 por ciento

Estocolm Estocolm

¿Una ciudad que es, de hecho, un archipiélago? Por supuesto. Allí donde el lago Mälaren se encuentra con el mar Báltico, Estocolmo emerge rodeada de agua, lo que le da una identidad visual única. Sus 14 barrios isleños, desde el casco antiguo medieval de Gamla Stan hasta el distrito bohemio de Södermalm, están conectados por más de 50 puentes.

8. Oporto

Puntuación de belleza: 67 por ciento

Foto: Shutterstock /Porto

Oporto es una ciudad famosa por sus niveles escalonados: los edificios de tejados rojos parecen caer en cascada hacia el río Duero, creando un auténtico festín para los ojos. Sus construcciones son una mezcla de colores y texturas, desde los icónicos azulejos azules y blancos de la estación de São Bento hasta sus casas tradicionales.

9. Medellín

Puntuación de belleza: 66 por ciento

Foto: Fotos593/ Shutterstock Medellin

Esta ciudad montañosa se asienta en una cuenca fluvial natural llamada el Valle de Aburrá, lo que significa que hay una naturaleza exuberante y verde casi en cualquier dirección. Su arquitectura es una mezcla de iglesias de la época colonial y estructuras modernas integradas, como el Orquideorama del Jardín Botánico.

10. Riga

Puntuación de belleza: 65 por ciento

Unsplash Riga

Riga está llena de gárgolas, esfinges y fastuosos motivos florales; en resumen, un lugar increíblemente caprichoso para dar un paseo. La capital letona es famosa por ser un gran núcleo de arquitectura Art Nouveau, concentrada en la calle Alberta (patrimonio de la UNESCO), además de su clásico casco antiguo empedrado.

Otras ciudades destacadas en la clasificación

El listado de las bellezas globales continúa con otras ciudades que han logrado enamorar a sus habitantes: San Diego acumula un 61 por ciento de votos a favor, seguida muy de cerca por Ciudad de Panamá, Cambridge, Florencia, Río de Janeiro y Bath, todas ellas empatadas con un 60 por ciento de puntuación.

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