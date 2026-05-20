L’Eixample celebrará una gran feria modernista los días 29, 30 y 31 de mayo

Este evento estará lleno de actividades de todo tipo: charlas, talleres, visitas guiadas... y la mayoría son gratuitas
La Fira Modernista de Barcelona vuelve este 2026 con un montón de actividades gratuitas para viajar en el tiempo a principios del siglo XX sin salir de Barcelona. Y este año, la feria celebra una ocasión especial: el centenario de la muerte de Antoni Gaudí (por este motivo, ¡también se celebran otros eventos que no te puedes perder!)
Este evento para los amantes de la historia será los días 29, 30 y 31 de mayo en la calle Bruc entre la avenida Diagonal y la calle Mallorca.
A continuación te dejamos toda la programación para que no te pierdas ningún detalle. Algunas de las actividades son de pago, y otras, aunque son gratuitas, requieren inscripción previa, así que si hay alguna que te llama la atención, te recomendamos consultar la web de la Feria Modernista de Barcelona 2026.
(Todo el día) Puestos del comercio asociado a Coreixample (c. Bruc entre Valencia y Aragón)
(Todo el día) Puestos de artesanía (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
(Todo el día) Concurso de fotografía modernista (c. Bruc entre Mallorca y Consell de Cent)
(Todo el día) Exposición de poesías premiadas de los VI Juegos Florales de la Feria (Bruc-Provença)
11 - 14 h - Puestos del Modernismo de todas partes (C. Bruc entre c. Provença y c. Mallorca)
11 - 14 h - Álbum de cromos "20a Feria Modernista de Barcelona" (C. Bruc entre C. Provença y c. Mallorca)
11 - 14 h - Documentales "Modernismo y Sociedad" y "Retratos de Barcelona" (C. Bruc / C. Provença)
11 - 14 h - Magia Artesana (C. Bruc / C. Mallorca)
11 - 14 h - Exposición Semana Modernista de la Ciudad de Teruel (C. Bruc / C. Provença)
11.30 - 13 h - Ruta de la escultura (C. Bruc / C. Provença)
11.45 - 12.30 h - Som Música (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
12 - 16 h - Puestos de la restauración asociada a Coreixample (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
16.15 - 17.30 h - Taller de ciencia (Espacio de actividades - Bruc-Valencia)
17 - 20 h - Taller de bordado fotográfico (C. Bruc, entre c. Provença y c. Mallorca, puesto del Centre Cultural Casa Elizalde)
17 - 17.20 h - Babies Sensory Time (Carpa Kids & US - c. Bruc, 110)
17 - 20 h - Ven a hacer un mosaico de Lluís Domènech i Montaner (Puesto CEDIM. C. Bruc entre c. Provença y c. Mallorca)
17.15 - 17.50 h - Storytime (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
17.30 - 20 h - Pianola Modernista (C. Bruc / C. Mallorca)
17.30 - 20 h - Taller infantil "Pinta una obra de Gaudí" (C. Bruc / c. Provença, puesto de la Ruta del Modernismo de Barcelona)
18 - 18.50 h - Mr. Arlet (C. Bruc / C. Provença)
18 - 18.30 h - Escolàpies de Llúria en danza (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
18.30 - 19.15 h - Muestra de danza y canto escuela ARA (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
19 - 19.30 h - Presentación de la Casa Botins (C. Bruc / C. Provença)
19.15 - 20 h - Exhibición de la Escuela de Teatro Musical Memory (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
19.30 - 20.15 h - Taller de malabares (C. Bruc / C. Provença)
00 - 2 h - John Jacobsen (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
(Todo el día) - Puestos del comercio asociado a Coreixample (c. Bruc entre Valencia y Aragón)
(Todo el día) - Puestos de artesanía (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
(Todo el día) - Concurso de fotografía modernista (c. Bruc entre Mallorca y Consell de Cent)
(Todo el día) - Exposición de poesías premiadas de los VI Juegos Florales de la Feria (Bruc-Provença)
11 - 14 h - Puestos del Modernismo de todas partes (C. Bruc entre c. Provença y c. Mallorca)
11 - 14 h - Álbum de cromos "20a Feria Modernista de Barcelona" (C. Bruc entre C. Provença y c. Mallorca)
11 - 14 h - Documentales "Modernismo y Sociedad" y "Retratos de Barcelona" (C. Bruc / C. Provença)
11 - 14 h - Magia Artesana (C. Bruc / C. Mallorca)
11 - 14 h - GAUDÍ, EL ARQUITECTO DE LOS SUEÑOS (C. Bruc / C. Provença)
11 - 14 h - Exposición Semana Modernista de la Ciudad de Teruel (C. Bruc / C. Provença)
11 - 14 h - Demostración de oficios antiguos (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
11 - 14 h - Puzles modernistas: formas, naturaleza y filigranas de Gaudí (Puesto Cementiris de Barcelona, c. Bruc entre c. Provença y c. Mallorca)
11 - 13 h - ¡Ven vestido de época modernista a la Feria! (Puesto de la fotógrafa. C. Bruc / C. Mallorca)
11 - 13 h - Visitas guiadas al Conservatorio Municipal de Música de Barcelona (C. Bruc, 110-112, frente a la puerta principal del Conservatorio)
11 - 12 h - Masterclass bodycombat (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
11 - 11.20 h - Babies Sensory Time (Carpa Kids & US - c. Bruc, 110)
11.30 - 13 h - Ruta de la cerámica (Provença-Bruc, junto al puesto de la Ruta del Modernismo de Barcelona)
11.30 - 12 h - Storytime (Espacio de actividades - Bruc-Valencia)
12 - 16 h - Puestos de la restauración asociada a Coreixample (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
12 - 14 h - L'ESCALIER (C. Bruc / C. Provença)
12 h - Open Day (C. Diputació, 343)
13 - 13.45 h - Escenificación del código del abanico (Alfombra roja: c. Bruc entre c. Provença y c. Mallorca)
17 - 20 h - Taller de bordado en bolsa de tela (c. Bruc entre c. Provença y c. Mallorca, puesto Finestres de la memòria)
17 - 17.20 h - Babies Sensory Time (Carpa Kids & US - c. Bruc, 110)
17.30 - 19 h - Ruta de la forja (Esquina c. Bruc con c. Provença)
17.30 - 18.30 h - Dj Refrescos (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
17.30 - 18.15 h - Little Chef (Espacio de actividades - Bruc-Valencia)
18 - 19 h - Luz y color del 900 bailan un vals, ¿quieres unirte? (C. Bruc / C. Mallorca)
19.30 - 20.30 h - Concierto Lessus (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
22 - 23.30 h - Mrs Glow (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
23.59 - 02 h - César de Melero (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
(Todo el día) - Puestos del comercio asociado a Coreixample (c. Bruc entre Valencia y Aragón)
(Todo el día) - Puestos de artesanía (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
(Todo el día) - Concurso de fotografía modernista (c. Bruc entre Mallorca y Consell de Cent)
10 - 14 h - Exposición y XII Rúa de Coches Antiguos (carril central de la av. Diagonal entre c. Bruc y c. Girona donde estarán expuestos)
10 h - Puertas abiertas en Casa Madrid en Barcelona (Sede de Casa de Madrid en Barcelona - c. Ausiàs March, 37)
11 - 14 h - Puestos del Modernismo de todas partes (C. Bruc entre c. Provença y c. Mallorca)
11 - 14 h - Álbum de cromos "20a Feria Modernista de Barcelona" (C. Bruc entre C. Provença y c. Mallorca)
11 - 14 h - Documentales "Modernismo y Sociedad" y "Retratos de Barcelona" (C. Bruc / C. Provença)
11 - 14 h - Magia Artesana (C. Bruc / C. Mallorca)
11 - 14 h - GAUDÍ, EL ARQUITECTO DE LOS SUEÑOS (C. Bruc / C. Provença)
11 - 14 h - Exposición Semana Modernista de la Ciudad de Teruel (C. Bruc / C. Provença)
11 - 14 h - Observación solar con telescopios (Bruc-Valencia - Esquina montaña-Besòs)
11 - 14 h - Demostración de oficios antiguos (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
11 - 14 h - Vidrieras modernistas (Puesto Cementiris de Barcelona, c. Bruc entre c. Provença y c. Mallorca)
11 - 13 h - ¡Ven vestido de época modernista a la Feria! (Puesto de la fotógrafa. C. Bruc / C. Mallorca)
11 - 13 h - Taller de estampación (c. Bruc entre c. Provença y c. Mallorca, puesto Finestres de la memòria)
11 - 12 h - Clase abierta de Zumba (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
11 - 11.20 h - Babies Sensory Time (Carpa Kids & US - c. Bruc, 110)
11.30 - 13 h - Ruta del esgrafiado (Enric Granados, núm. 5)
11.30 - 12.15 h - Little Chef (Espacio de actividades - Bruc-Valencia)
12 - 16 h - Puestos de la restauración asociada a Coreixample (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
12 - 14 h - L'ESCALIER (C. Bruc / C. Provença)
12 - 13 h - ¿Quieres ser el abanderado de la rúa de coches antiguos? (Carril central de la av. Diagonal entre c. Bruc y c. Girona)
12.20 h - Open Day (C. Diputació, 343)
12.30 - 14.30 h - The A swing cats (Escenario zona de restauración - C. Bruc / C. Consell de Cent)
12.30 - 13.30 h - Desfile de moda de principios del s. XX del grupo Llum i color del 900 (Alfombra roja: c. Bruc entre c. Provença y c. Mallorca)
12.30 - 12.50 h - Babies Sensory Time (Carpa Kids & US - c. Bruc, 110)
13 h - "Pensando en los animales y en la seguridad ciudadana" (Sede de Casa de Madrid en Barcelona - c. Ausiàs March, 37)
11 h - Ven a hacer un mosaico de Lluís Domènech i Montaner (Puesto CEDIM. C. Bruc entre c. Provença y c. Mallorca)
11 - 14 h - Pianola Modernista (C. Bruc / C. Mallorca)
11 - 14 h - Taller infantil "Pinta una obra de Gaudí" (C. Bruc / c. Provença, puesto de la Ruta del Modernismo de Barcelona)
11 h - Ruta "El Modernismo burgués de Lluís Domènech i Montaner" (Puesto Centre d'Estudis Domènech i Montaner, c. Bruc entre c. Provença y c. Mallorca)
