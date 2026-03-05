Les Corts, epicentro de la arquitectura en Barcelona este marzo con exposiciones y visitas guiadas gratuitas

[category]
La ciudad es la Capital Mundial de Arquitectura este 2026, y cada mes hay un distrito protagonista con actividades
Este año, Barcelona se convierte en un epicentro de actividades culturales. A las exposiciones y fiestas dedicadas al Año Gaudí se suman también los actos que celebrarán la ciudad como Capital Mundial de la Arquitectura.
Con motivo de este evento que reconoce a la ciudad a escala mundial, la celebración recorrerá durante todo el 2026 los diez distritos de la ciudad y, cada mes, uno de ellos será el protagonista. En el mes de marzo es el turno del distrito de Les Corts.
Se han organizado diversas visitas guiadas, actividades y exposiciones que permiten experimentar la arquitectura y descubrir el territorio con nuevos ojos de forma gratuita, aunque en muchas de ellas ya se han agotado las entradas.
Una de las propuestas destacadas de este mes dentro de la Capital Mundial de la Arquitectura es Internet tour: passejada per les infraestructures invisibles, que todavía tiene plazas disponibles. Cabe decir que esta ruta tiene lugar fuera de Les Corts, el 21 de marzo de 11 a 13 h en el Canòdrom (Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica), y permite descubrir los puntos de la ciudad por donde circula la red y conocer la infraestructura física que hace posible internet.
También cabe destacar el taller Recorreguts i cartografies feministes entre l’urbà i l’urbanístic, que tendrá lugar en el Centre Cívic Casa Orlandai de Sarrià-Sant Gervasi del 24 al 26 de marzo. Esta actividad gratuita con inscripción previa propone una reflexión crítica sobre el papel del diseño y la gestión urbanos desde una perspectiva feminista.
Además, se pueden visitar diversas exposiciones como (In)visibles en el Instituto Francés de Barcelona, que reivindica la obra de mujeres arquitectas borradas de la historia; De mitgeres a façanes en el Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”, que muestra el proceso de transformación de diez medianeras ciegas en fachadas llenas de vida; Barcelona = (Diversitat + Intensitat) x Complexitat en la antigua editorial Gustavo Gili, que invita a reflexionar sobre la ciudad contemporánea; y la Mostra d’Arquitectura Catalana. L'ofici mutant en la antigua fábrica Oliva Artés, que ofrece una mirada divulgativa sobre el oficio de arquitecto.
