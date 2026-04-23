Libros al 50% de descuento por Sant Jordi en esta librería de Barcelona que liquida por cierre

En el barrio de Gracia, cierra el local que ha estado 12 años reivindicando una visión transfeminista, ecologista y decolonial de la literatura

La librería, editora, productora y proveedora de servicios culturales La Caníbal, ubicada en la calle de Nàpols, 314, en el barrio de Gràcia, vende libros con un 50% de descuento este 23 de abril.

La Caníbal cierra sus puertas después de 12 años de trabajo cooperativo. En una despedida agridulce, han decidido vaciar el último stock del fondo de la librería con descuentos del 50% y una jornada festiva.

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Según han informado en su Instagram, el proyecto se ve obligado a cerrar por “inviabilidad económica”, y celebrarán estos años de vida con un pica-pica y conversaciones literarias entre todos aquellos que quieran pasarse a echar un vistazo.

Con un enfoque transfeminista, ecologista y decolonial, La Caníbal ha luchado más de una década para poner la vida en el centro y reivindicar una cultura no elitista.

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