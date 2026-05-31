Los 10 mejores países del mundo del 2026 están en Europa

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Ya está aquí el índice que analiza desde la gobernanza y la salud cívica hasta el turismo y el desarrollo económico: este es el 'top 10' mundial
Nombrar a un solo país como el mejor del mundo puede sonar como una afirmación un poco atrevida, pero este ránquing, elaborado por US News, se basa en un análisis bastante exhaustivo. Los 100 países evaluados (que tenían que cumplir criterios de referencia como estar en el top 125 del Índice de Desarrollo Humano y lo mismo para su PIB) se ponen bajo el microscopio a partir de un montón de factores, que se resumen a grandes rasgos en ocho categorías diferentes.
Son: salud, salud cívica, cultura y turismo, desarrollo económico, gobernanza, infraestructuras, entorno natural y oportunidades.
Entonces, ¿qué país ha salido mejor parado en todo este amplio espectro de análisis? Pues ha sido Suiza, que ha obtenido una puntuación global de 78,8. La gobernanza ha sido su categoría más fuerte, con un 100 perfecto en relevo de régimen, violencia política (o la falta de esta) y volatilidad de la inflación, así como un casi perfecto 99,8 en diversidad económica. También ha quedado en primer lugar global en la categoría de desarrollo económico, además de un segundo puesto en cultura y turismo y oportunidades.
¿El segundo lugar? Ha ido a parar a Dinamarca, que ha obtenido un 77,2 global y lo ha hecho especialmente bien en las categorías de salud cívica (en el número uno mundial con un 79,1) e infraestructuras (amb una puntuació de 86,2). El tercer puesto ha sido para Suecia, el cuarto para Alemania y el quinto para los Países Bajos. ¿Notáis algún patrón?
Exacto: todo el 'top 10' está formado por países europeos, y Australia es el primer país de fuera de la región en entrar en la lista, en la posición número 14. Seguid bajando para ver el resto de los 10 primeros.
Suiza
Dinamarca
Suecia
Alemania
Países Bajos
Noruega
Reino Unido
Finlandia
Luxemburgo
Austria
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