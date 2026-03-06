Los mejores mercadillos vintage y de segunda mano de marzo en Barcelona

Si te gusta comprar ropa de forma económica y sostenible, te proponemos planes para cada fin de semana del mes

Barcelona está llena de marcas de ropa sostenibles e interesantes, pero a menudo son caras. Por eso, otra forma de comprar respetando el planeta y de forma económica, es en los mercadillos de ropa vintage. La ciudad está repleta de tiendas que puedes visitar entre semana, pero ahora que estamos a las puertas de la primavera, apetece visitar espacios abiertos.

Hay mercadillos de segunda mano para todos los gustos: con joyas, libros, antigüedades, ropa de grandes marcas a buen precio, estilo Y2K… Y algunos, incluso, cuentan con espacios gastronómicos. Sin más dilación, aquí tenéis la lista que hemos elaborado en Time Out con los mercadillos de segunda mano que podéis visitar en Barcelona este mes de marzo:

Els Encants Vells

Es el espacio de referencia para comprar antigüedades y ropa de segunda mano. Si sabes buscar bien, puedes encontrar prendas de ropa con etiqueta y todo por solo 2 euros. Si puedes, intenta ir entre semana, porque los sábados suben los precios y hay mucha gente. La entrada es gratuita.

¿Dónde y cuándo? Lunes, miércoles, viernes y sábados de 9 a 20 h en la Calle Castillejos, 158.

¡Todo a 1€! Especial Rave Market

Mercadillo con más de dos toneladas de ropa y 8.000 prendas, todo a un euro, con DJ y espacios de tatuaje. La entrada cuesta 3 euros (o 5 euros a partir de las 17 h, e incluye 20 prendas de ropa).

¿Dónde y cuándo? Domingo 8 de marzo de 10 a 19 h en la Nau Bostik (Calle de Ferran Turné, 11).

Sants Flea

Más de 50 marcas en una jornada con DJs y café de especialidad. La entrada cuesta 2 euros anticipada y 3 euros en taquilla.

¿Dónde y cuándo? Domingo 8 de marzo de 11 a 19 h en las Cotxeres de Sants (Calle de Sants, 79).

Intercambio de ropa del Ateneu del Clot

En este mercadillo no hace falta gastar dinero: solo tienes que llevar la ropa que ya no utilices y cambiarla por prendas nuevas para tu armario. La entrada es gratuita.

¿Dónde y cuándo? Sábado 14 de marzo de 10 a 14 h en el Ateneu del Clot (Calle de la Muntanya, 16).

Flea Station

Mercadillo de ropa vintage cuidadosamente seleccionada con 42 paradas. Las entradas cuestan 2 euros online y 3 euros en taquilla.

¿Dónde y cuándo? Domingo 15 de marzo de 11 a 19 h en L'Estació Espai Gastronòmic (Estación de Francia, Avenida del Marquès de l'Argentera, 6).

Los 22 del Market

Ropa vintage escogida con mimo, con piezas a un precio máximo de 30 €. Importante: en las paradas solo aceptan efectivo.

¿Dónde y cuándo? Los domingos 15 y 22 de marzo en la Calle de Llull, 68.

