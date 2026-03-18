Más de 50 soldados romanos desfilarán por Montjuïc para inaugurar la exposición ‘Los últimos días de Pompeya’

A partir de esta semana, podrás adentrarte en Pompeya y descubrir cómo fue el día que marcaría su historia para siempre. Para celebrar la llegada a Barcelona de la exposición inmersiva Los últimos días de Pompeya, más de 50 miembros del manípulo de manaies de Banyoles (una agrupación histórica de soldados romanos) desfilarán frente al IDEAL de Montjuïc el jueves 19 de marzo.

A partir de las 20 h, los manaies realizarán diversas formaciones alrededor de las fuentes de Montjuïc, con una puesta en escena que conectará la tradición catalana con la antigua Roma. Tras el éxito internacional y los premios que ha ganado la muestra (como el de mejor exposición histórica del 2024 según National Geographic), abrirá sus puertas al público general el viernes día 20 de marzo.

Los último días en Pompeia Exposición Pompeya

Así será la exposición

Los últimos días de Pompeya destaca por un formato totalmente inmersivo que utiliza proyecciones digitales en 360°, paisajes sonoros envolventes y tecnología de última generación para recrear espacios emblemáticos como la Villa de los Misterios con una gran fidelidad histórica. La muestra incorpora realidad virtual para situar al espectador en medio de las luchas de gladiadores en el Coliseo.

De esta manera, la experiencia ofrece una perspectiva inédita del espectáculo romano. El recorrido finaliza con una instalación multisensorial que recrea la erupción del Vesubio, la cual permite a los asistentes comprender la magnitud del desastre natural que congeló la ciudad en el año 79 d.C. y que ha llegado hasta hoy a través de libros, películas y, ahora, exposiciones inmersivas.

Si te interesan las exposiciones de realidad virtual, no te pierdas esta que te permite entrar en el universo interior de Antoni Gaudí en la Catedral de Barcelona.