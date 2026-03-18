Menos coches y más espacios verdes: así será Barcelona cuando el tranvía conecte la Diagonal en 2031

El proyecto, que unirá la ciudad de punta a punta, ha costado casi 200 millones de euros

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado definitivamente la unión del tranvía entre Verdaguer y Francesc Macià por la Diagonal. Aunque la ciudad ya cuenta con líneas de bus como el 7 o el X1, que atraviesan Barcelona de punta a punta en un recorrido similar al de la propuesta del tranvía, ha llegado una confirmación por parte del ayuntamiento tras años de incertidumbre.

La unión del tranvía busca trasladar 250.000 desplazamientos diarios del vehículo privado al transporte público y reducir más de un millón de toneladas de CO2 en cinco años. La ciudad cambiará completamente, así que a continuación te explicamos todo lo que tienes que saber sobre la nueva Barcelona. En principio, se prevé que el proyecto esté terminado en 2031.

Los imprescindibles del proyecto

Hablemos de datos: el proyecto se divide en varios lotes que se licitarán conjuntamente, y el presupuesto total es de casi 200 millones de euros.

El Ayuntamiento aportará 115 millones para renovar el colector de aguas y reurbanizar las calles, mientras que la Generalitat invertirá 80 millones para instalar las vías y los sistemas del tranvía.

Se prevé que las obras se alarguen durante 40 meses una vez comiencen los trabajos sobre el terreno; por lo tanto, la unión del tranvía por la Diagonal estará terminada en 2031.

Ayuntamiento de Barcelona | Nuevo tramo Diagonal

Estos serán los cambios en la ciudad

Del paseo de Sant Joan al paseo de Gràcia, el tranvía y el carril bici irán por el tronco central. Las aceras medirán hasta 7,5 metros y el tráfico de vehículos motorizados se reducirá a dos carriles por sentido en los laterales.

Del paseo de Gràcia a la plaza de Francesc Macià se mantendrán las aceras actuales, pero el tronco central se adaptará para el tranvía y la bici. Los laterales perderán los carriles bici actuales y ganarán dos carriles de circulación.

De Francesc Macià a la avenida de Sarrià, se reformará el perímetro de la plaza y se transformará la parada actual de tranvía en un gran intercambiador. La sección de la parada se ampliará hasta los 13 metros con adanes laterales y, de esta manera, se reordenará el tráfico para dar prioridad al bus. La circulación privada de entrada a la ciudad quedará situada en los tres carriles del lateral.

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