Olivia Rodrigo es la cantante elegida para aparecer en la camiseta del Barça para el Clásico

La estrella del pop toma el relevo a artistas como Ed Sheeran, Rosalía o Coldplay para el partido del día 10 de mayo

La estrella del pop Olivia Rodrigo serà la próxima artista que pondrá su emblema en la camiseta del Barça. Concretamente, lo hará el día 10 de mayo a las 21 h, en un clásico en el que el equipo blaugrana y el Real Madrid lucharán por conseguir el título de liga.

El diseño de la camiseta todavía no ha salido a la luz, pero en las redes sociales los fans ya están compartiendo propuestas de cómo podría ser.

🚨🚨 BREAKING: This is how the Olivia Rodrigo x Barça El Clásico shirt could look like. pic.twitter.com/v9bK6jF74g — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 21, 2026

🔵🔴| 👀 A preview of the new Spotify collaboration jersey with artist Olivia Rodrigo 🎶



[@memorabilia1899] pic.twitter.com/vSg0PIBkS9 — ALL ABOUT BARÇA (@AllAboutBarcaa) April 21, 2026

Un nuevo lanzamiento

El anuncio de la camiseta llega cuatro días después de la publicación de Drop Dead, el primer sencillo del álbum You seem pretty sad for a girl so in love, que se publicará el 12 de junio.

Tras el éxito mundial de Sour y Guts, Olivia Rodrigo se ha convertido en una estrella de renombre mundial, especialmente por su talento para transformar las crisis existenciales de la adolescencia en canciones que recuerdan al pop de los 2000-2010, ya olvidado aen el panorama actual de la música.

La cantante estadounidense toma el relevo de otros compañeros de profesión como Coldplay, Rosalía o Ed Sheeran, que también han pusieron su nombre en la camiseta del Barça.

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