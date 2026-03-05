Paradox Museum Barcelona regala pancakes a los visitantes para celebrar sus tres años

Este mes, la lógica se toma vacaciones. En Paradox Museum Barcelona la gravedad falla, las dimensiones cambian y el cerebro entra en modo alerta. Del 6 al 27 de marzo, el museo celebra tres años desafiando la realidad y repartiendo sonrisas. Tres años convirtiendo la ciencia en juego, las ilusiones en experiencias y a los visitantes en protagonistas. Y, para hacerlo aún más especial, hay una sorpresa dulce: cada entrada incluye dos pancakes con salsa a elegir, canjeables en cualquiera de los tres locales de Waffle en la ciudad (Viladomat 215, Gran Vía 300 y Conde de Urgell 113). Ilusiones ópticas, ciencia que desafía la percepción y un toque dulce: una combinación perfecta que hará que vuestra visita sea inolvidable… y que os dejará con ganas de repetir.

Estas dos experiencias, que no podrían ser más diferentes, alteran la percepción del cerebro y deleitan el paladar, pero prometen sorprender por igual. Durante un mes entero, podréis descubrir un museo donde la realidad nunca es lo que parece y donde cada visita se convierte en una aventura inmersiva para familias, amigos y curiosos de todas las edades.

Desde su inauguración, el museo ha recibido más de 300.000 visitantes de todo el mundo, provenientes de más de 36 nacionalidades, que han quedado fascinados por una experiencia única en la capital catalana. Con más de 70 exhibiciones interactivas que combinan conceptos STEM (ciencia, matemáticas y física) con el juego, el museo demuestra que la percepción nunca es tan fiable como parece. Pero, ¿cuál es el secreto? Mucho más que un museo, es un escenario donde vosotros sois los protagonistas y la realidad se convierte en un juego fascinante. Aquí no se viene solo a mirar, sino a experimentar en primera persona: a entrar en salas donde la gravedad parece desaparecer, a atravesar habitaciones invertidas que desafían el equilibrio y a adentrarse en túneles que ponen a prueba la estabilidad mental. Entre espejos infinitos que multiplican vuestra imagen e instalaciones que alteran todas las certezas, cada paso es una sorpresa. El famoso túnel giratorio es uno de los grandes atractivos: aunque el suelo no se mueve, vuestro cuerpo juraría que el mundo da vueltas. Y, por si fuera poco, los espacios de perspectiva forzada transforman por completo vuestra escala: en cuestión de segundos podéis pasar de ser gigantes a diminutos, simplemente cambiando el punto de vista.

Con más de 13 locales en todo el mundo, como Miami, París o Shanghái, Paradox Museum se ha consolidado como un referente global que sabe cómo hacernos disfrutar y aprender de lo más inesperado, creando esos recuerdos que perduran. ¿Y vosotros, os vais a perder esta oportunidad tan original de cuestionar el poder de la mente? ¡Aquí podéis conseguir las entradas!