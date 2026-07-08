¿Por qué este bloque de Sarrià tiene un portal ondulado de Gaudí? Así es la historia de la Finca Miralles, de la que sólo queda su entrada

Para algunos, la Barcelona de encima de la Diagonal es todo un misterio. Un lugar exótico y tan diferente de la ciudad que conocemos que podemos ir a hacer de turistas. En el upper, ser turista consiste en contar las familias numerosas, las manicuras impecables y la ratio de raquetas de tenis por cápita que se ven en las calles. O significa refugiarse en las sombras de la zona alta, que sabemos que son más frondosas que las de otros barrios. Pero también puedes hacer turismo cultural. En el upper está el CosmoCaixa, el gran claustro gótico del Monestir de Pedralbes y edificios de Gaudí como los Pavellons Güell o la preciosa Torre Bellesguard. Pero si todavía queda algún secreto gaudiniano en la ciudad, lo encontraréis en el upper: se trata del portal de la Finca Miralles que Gaudí diseñó en el año 1901.

COAC Portal de la Finca Miralles

Solo tenéis que subir al Paseo de Manuel de Girona y buscar allí las olas que han hecho famosos a edificios como La Pedrera o la Casa Batlló. Las encontraréis en un muro de piedra de mortero y trencadís blanco (en el que los más imaginativos verán referencias a algún reptil), rematado con una reja de malla metálica con pinchos, similar a la forma de una red de pescar. An el exuberante portal cuenta con dos puertas de acceso, una para carruajes y otra para personas, tiene forma de arco lobulado y está cubierto por una marquesina.

Consell Gaudí Portal de la Finca Miralles

Pero, ¿qué hace aquí una puerta de Antoni Gaudí? ¿Y por qué da paso a un bloque de pisos más moderno? La historia nos lleva a hablar de Hermenegild Miralles, un empresario que fabricaba materiales para la construcción, y que se hizo construir una finca en el sur del barrio Sarrià. Ahora, de la casa no queda nada, pero sabemos que era obra del arquitecto reusense Domènec Sugrañes, un habitual colaborador de Gaudí, a quien encargó solo la puerta del recinto, que todavía se conserva hoy en día. Aunque al tratarse solo de un portal es considerada una “obra menor”, este concentra muchos de los elementos característicos del arquitecto: la inspiración en la naturaleza, el gusto por la curva y el uso del trencadís y del hierro forjado.

COAC Finca Miralles con la puerta de Gaudí al lado

La puerta se conserva, sí, pero sabemos que ha perdido una buena parte de su longitud original. Inicialmente eran 36 metros de muro continuo y ondulante, detrás de los cuales se alzaba la casa de Hermenegild Miralles, que Sugrañes ideó siguiendo el estilo de barraca valenciana (había dos, la grande y la pequeña para los masoveros). Esta finca quedó limitada por la construcción de las cocheras del tranvía de Barcelona, y se acabó derribando. Así, dio lugar a un gran complejo de viviendas construido en el año 1968 por José Antonio Coderch, conocido como Les Cotxeres (Las Cocheras). Coderch fue uno de los principales responsables de que la arquitectura catalana se abriera a las corrientes internacionales durante la posguerra, y con la construcción de aquel bloque creó una imagen peculiar: una puerta diseñada por un gran arquitecto modernista, para entrar a un icono de la arquitectura moderna.

COAC Portal de la Finca Miralles ante el edificio Cotxeres de Coderch

En el año 2000, el portal fue restaurado y, aprovechando la ocasión, se inauguró la escultura titulada A Antoni Gaudí. Se trata de un retrato a tamaño real y de cuerpo entero del arquitecto, obra del escultor Joaquim Camps, que recibe a los visitantes que se acercan para asomarse y les confirma que, efectivamente, están ante una construcción de nuestro arquitecto más famoso. La puerta de la Finca Miralles también conecta con otro gran arquitecto catalán, Xavier Corberó: él fue el encargado de diseñar la cruz con cuatro brazos de hierro que corona el portal, pensada, en principio, para la cripta de la colonia Güell.

COAC Portal de la Finca Miralles

Lejos de la multitud que a menudo rodea las creaciones de nuestro arquitecto más internacional, la puerta de la Finca Miralles se puede admirar tranquilamente. La construcción se alza como un recordatorio del sinfín de encargos que Gaudí ejecutó, que le llevaron a colaborar con otros arquitectos y creadores de su tiempo y que dejaron huella por toda Cataluña, más allá de los circuitos turísticos más frecuentados. Quizás es un trabajo menor, pero es una puerta de entrada (valga la redundancia) al universo gaudiniano en el que la arquitectura es un espejo de la naturaleza, la más grande creación de Dios.

Consell Gaudí Portal de la Finca Miralles

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