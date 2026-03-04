Qué es el romantasy, el género que triunfa con historias de amor y mundos fantásticos

Romance y fantasía se entrelazan en este subgénero literario: os recomendamos seis obras para que vosotros también os enganchéis

El romantasy se ha consolidado como una de las tendencias literarias más comentadas y recomendadas de los últimos años en redes sociales, librerías y clubs de lectura. Este es un subgénero literario que combina la fantasía con la novela romántica, otorgando un peso muy relevante a la historia de amor dentro de la trama. A diferencia de otras obras fantásticas donde el romance es secundario, aquí la relación entre los protagonistas es clave y a menudo condiciona el desarrollo de los conflictos y el destino de los personajes.

Dentro del romantasy encontramos algunos clichés y elementos narrativos que los lectores adoran. Entre los más populares está el enemies to lovers, donde dos personajes comienzan detestándose o perteneciendo a bandos diferentes y terminan desarrollando una relación amorosa; o el amor prohibido, creado por diferencias sociales o leyes que impiden a los enamorados estar juntos.

Os recomendamos algunos libros conocidos (y no tan conocidos) de este subgénero:

1. 'Una corte de rosas y espinas', de Sarah J. Maas

Crossbooks

¿De qué va?

Feyre es una joven cazadora que, tras matar a un lobo en el bosque, es arrastrada a un reino feérico como castigo, convirtiéndose en la prisionera de Tamlin. Pero lo que comienza siendo una condena, con esta reinterpretación de La Bella y la Bestia, evoluciona hacia una trama mucho más compleja, con intrigas políticas y una tensión romántica que se convierte en el verdadero motor de la saga.

¿Por qué tienes que leerlo?

Es, probablemente, la saga más representativa e influyente del romantasy moderno. Su tensión romántica constante, los personajes carismáticos, los giros inesperados y un universo que se expande con cada volumen hicieron que se convirtiera en un auténtico fenómeno mundial. Actualmente, hay cinco libros de la saga publicados, y la autora está escribiendo el siguiente.

2. 'Asistente del villano', de Hannah Nicole Maehrer

Faeris

¿De qué va?

Evie necesita un trabajo para mantener a su hermana y a su padre enfermo. Por eso, cuando un incidente con el Villano de Rennedawn termina con una oferta de trabajo inesperada, acepta sin dudarlo y se convierte en su asistente personal. Mientras intenta adaptarse al nuevo entorno y a su jefe, tan terrorífico como atractivo, alguien comienza a sabotear el imperio del Villano. Deberá averiguar quién está detrás, sin dejarse arrastrar por los sentimientos que empiezan a aparecer.

¿Por qué tienes que leerlo?

Una propuesta fresca que combina humor, fantasía y un romance con el cliché grumpy x sunshine, donde la protagonista es optimista y su jefe oscuro y enigmático. Por ahora, la saga ya cuenta con tres libros publicados y continuará creciendo hasta un cuarto, que se publicará en 2026 y pondrá punto final a la historia.

3. 'Alas de sangre', de Rebecca Yarros

Columna

¿De qué va?

La historia sigue a Violet Sorrengail, una joven que siempre había estado destinada a una vida tranquila entre libros, pero que es obligada por su madre a ingresar en la academia de jinetes de dragones de Basgiath. Entre alianzas, entrenamientos mortales y rivalidades, también nace una relación cargada de tensión con uno de los jinetes más temidos de la academia, aquel de quien le habían advertido que no se acercara.

¿Por qué tienes que leerlo?

La serie Empíreo, llamada popularmente Alas de sangre por el título del primer libro, es uno de los fenómenos más recientes con un impacto global. La comunidad de lectores es extensa y entusiasta, atraída por la acción, los dragones y, sobre todo, la pasión. La saga consta de tres libros publicados y, según la autora, continuará expandiendo el universo hasta un quinto.

4. 'Pétalos de Papel', de Iria G. Parente y Selene M. Pascual

Molino

¿De qué va?

La protagonista, Dani, se transporta de manera inesperada y por culpa de un libro mágico a un mundo desconocido: Albión, un lugar gobernado por una élite noble muy estricta. Allí deberá confiar en Marcus, un conde capaz de devolverla a casa con su don, que le permite viajar entre dimensiones. Pero para hacerlo, necesitan el libro que la trajo, y mientras se adentran en la búsqueda, él la ayudará a comprender las reglas de este mundo y afrontar los peligros.

¿Por qué tienes que leerlo?

Este libro autoconclusivo, escrito por dos autoras españolas, se centra tanto en los acontecimientos como en los sentimientos de los personajes. Las situaciones llenas de emoción y los personajes tan humanos son lo que más destaca y hace que sea fácil conectar con la historia. Con un amor apasionado y delicado que crece a fuego lento a medida que la trama avanza.

5. 'Anhelo', de Tracy Wolf

Planeta

¿De qué va?

Grace ha perdido a sus padres en un accidente y debe trasladarse con su tío, el director de la academia Katmere, el internado donde también comienza a estudiar y descubre que todos sus compañeros son seres mágicos y sobrenaturales. Se siente sola y fuera de lugar, hasta que conoce a Jaxon Vega, un vampiro distante y lúgubre que esconde secretos. Lo conoce poco, pero le atrae irresistiblemente.

¿Por qué tienes que leerlo?

Un referente del romantasy y de los más adictivos, que puede recordar a las novelas de Crepúsculo. Con un total de seis libros, la historia ya está completa. A lo largo de toda la saga, la trama va evolucionando hacia conflictos por el poder entre clases, el destino del mundo sobrenatural y la aparición de un triángulo amoroso, con una tensión constante entre la protagonista y dos hermanos vampiros.

6. 'Alas de estrella', de Allison Saft

Libros Disney

¿De qué va?

Clarion, futura reina de las hadas, siempre se ha sentido atraída por las tierras del Invierno. Pero las hadas cálidas no tienen permitido entrar en ellas. Cuando un monstruo aparece arrasando las diferentes estaciones de la Hondonada de las Hadas, debe colaborar junto con Milori, el custodio del Bosque del Invierno, para proteger sus territorios. El vínculo que nace entre ellos desafía las reglas que mantienen separadas a las hadas cálidas y frías, y les muestra que el amor puede tener un precio muy alto.

¿Por qué tienes que leerlo?

Es un libro que explora la historia de amor de dos personajes secundarios de las películas de Campanilla, de Disney. Por fin, todas las fans que se quedaron con ganas de saber el pasado de estas hadas, que no salía en la pantalla, pueden descubrir cómo nació su relación y entender los acontecimientos que se ven en la película.

