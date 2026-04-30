Reabre el Teatre Raval tras una gran reforma e inicia una nueva etapa artística con dos salas

Pep Tosar y Evelyn Arévalo apuestan por la proximidad, la música en directo y una programación variada, que comienza el 12 de mayo con 'Federico García'

El Teatre Raval vuelve a levantar el telón después de una reforma a fondo y se inaugura una nueva etapa con la dirección artística de Pep Tosar y Evelyn Arévalo. El espacio, con casi un siglo de historia en el barrio, ha reabierto convertido en un teatro más moderno, con dos salas y una clara apuesta por una programación diversa y con identidad propia.

La nueva Sala Tadeusz Kantor, con un patio de butacas y anfiteatro que tiene capacidad para 193 personas, se ha rediseñado para acercar el escenario al público y mejorar la visibilidad y la acústica, con equipamientos técnicos actualizados. El Espacio Damià Huguet es una sala más pequeña y polivalente, pensada para propuestas íntimas, conciertos y formatos híbridos, con una disposición tipo cabaret literario. También incorpora un bar y es una sala de exposición de las obras pictóricas y escultóricas de Damià Huguet.

Este nuevo teatro será también la casa del proyecto de la compañía de Tosar y Arévalo, Oblideu-vos de nosaltres, que combina creaciones propias con el apoyo y la acogida de otros artistas y compañías que comparten la misma alma por el teatro. Tienen la idea de crear un espacio vivo, abierto a diferentes lenguajes escénicos y con voluntad de dar cabida a propuestas a las que a menudo les resulta difícil encontrar escenario.

Foto: Nerea Zapata / Time Out Teatre Raval

Programación

La temporada arranca el 12 de mayo con Federico García, espectáculo basado en la vida de Federico García Lorca, uno de los montajes más reconocidos de la compañía que regresa diez años después de su estreno en el Grec Festival de Barcelona. El 19 de mayo comenzará la segunda línea de programación con Léon a la terra dels homes, una obra de Maria Pla inspirada en los libros de El petit príncep y Terra dels homes.

El espacio Damià Huguet se estrenará con Set maneres de ser Hamlet el 22 de mayo, un monólogo de humor que reflexiona sobre la reinterpretación constante de los clásicos.

A partir del 6 de junio se podrá ver L'impossibilista, de Sergi Buka, un espectáculo familiar de ilusionismo. Y el 27 de junio llegará L'enterrador, un monólogo escrito por Gerard Vázquez e interpretado por Pepe Zapata, que trata sobre la memoria histórica y las historias anónimas marcadas por la guerra, ganador del Premio al espectáculo más innovador en el Festival Internacional de Valladolid.

La música también tendrá un papel destacado con el ciclo La gran Blue Nit, que arrancará el 3 de julio con Elisabet Raspall, que presentará su disco Aletheia, reconocido con el Premio Enderrock al mejor álbum de jazz de 2026.