Reggaeton Beach Festival 2026: cómo reclamar la devolución de las entradas y qué derechos tienen los asistentes

[category]
[title]
El RBF se ha cancelado porque económicamente no pueden "afrontar con las garantías necesarias la organización y desarrollo de una gira de estas dimensiones"
El Reggaeton Beach Festival, que este 2026 iba a pasar por Tenerife, Alicante, Santander, Mallorca, Madrid, Nigrán y Barcelona, se ha cancelado. La dirección del festival ha asegurado que la decisión se ha tomado “después de analizar la situación global del proyecto y constatar que la estructura operativa y financiera de la compañía ya no permite afrontar con las garantías necesarias la organización y el desarrollo de una gira de estas dimensiones”.
A partir de aquí: ¿qué pasa con la gente que ya tenía entrada? La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) destaca que cualquier persona que haya adquirido una entrada tiene derecho a recuperar la totalidad del importe abonado, y la devolución debe incluir obligatoriamente los gastos de gestión para garantizar el reembolso completo.
Tal como asegura la OCU, la reclamación se debe dirigir directamente a la empresa organizadora o a la plataforma de venta autorizada porque están obligadas por ley a informar. Los expertos recomiendan conservar con cuidado todos los justificantes de compra y cualquier tipo de comunicación emitida por la organización como prueba documental indispensable para el proceso.
Además, los afectados también tienen derecho a reclamar el importe del transporte y el alojamiento que hayan contratado para poder ir al festival. En estos casos, la OCU aconseja ponerse en contacto primero con los proveedores directos, como hoteles, plataformas de alquiler o compañías de tren, para solicitar la cancelación gratuita o un cambio de fechas.
Si las primeras gestiones informales con las empresas no funcionan, quien haya comprado una entrada debería presentar una reclamación formal, con una acreditación de la vinculación directa entre los servicios contratados y la asistencia al evento. Para facilitar este trámite, la OCU ha puesto a disposición un modelo específico a través de su campaña Que nada te amargue el festival, para recordar que en última instancia se puede acudir a la vía judicial para alegar sus derechos.
[category]
[title]
Discover Time Out original video