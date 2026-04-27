Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, actuará en Barcelona

Aunque Ronnie Wood sea más noticia en Barcelona por temas inmobiliarios o de prensa del corazón –que si su loft en Passeig de Gràcia, que si hace una fiesta para inaugurarlo, que si sale una noche a tomar unas tapas y unos vinos en Bodega Solera...– también genera noticias musicales: el Rolling Stone más joven del trío que queda vivo –78 años, contra los 82 de Mick Jagger y Keith Richards– acaba de anunciar que tocará en Barcelona en septiembre.

Wood, que actuará en la sala Razzmatazz el 12 de septiembre, enmarcado en la programación del ciclo Cruïlla Concerts, lo hará acompañado "de una invitada muy especial", anuncia la promotora (que podría ser o no ser la cantante irlandesa de rock'n'roll Imelda May, que acompañará a Wood en un concierto en Londres el 21 de agosto, tres semanas antes de tocar en Barcelona).

Sea como sea, esta ocasión es de lo más especial por diversos motivos. Primero, porque significa la oportunidad de ver al guitarrista de los Stones en una relativa intimidad (el último precedente de esto en Barcelona fue el concierto de Keith Richards en la misma sala, cuando era Zeleste, en diciembre de 1992). Segundo, porque Wood ofrece conciertos con cuentagotas, más concentrado en inaugurar exposiciones de sus pinturas).

Y tercero porque estamos ante una de las figuras fundamentales que quedan vivas del rock británico: su labor como guitarrista y compositor al frente de los Arrows con Rod Stewart (aquel rock tabernario y tierno a la vez, precursor del punk-rock pero también del folk-rock modernillo estilo Fleet Foxes) y también con los Stones desde mediados de los setenta le han asegurado un pase a la posteridad.

¿Cómo conseguir las entradas?

Con este anuncio se activa también un periodo de preventa disponible desde hoy, 27 de abril a las 12 h, hasta la apertura de la venta general, que comenzará el 29 de abril a las 12 h. en la web de Cruïlla Concerts.