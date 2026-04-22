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Todas las películas del cine al aire libre Sala Montjuïc 2026 (horarios, fechas y entradas)

Este año vuelve el ciclo del séptimo arte al castillo con 16 noches acompañadas de música en directo, y las entradas ya están a la venta

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Sala Montjuïc
Sala Montjuïc | Sala Montjuïc
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Barcelona recupera este verano uno de sus rituales culturales más queridos con el retorno de Sala Montjuïc al Fossat de Santa Eulàlia del Castillo de Montjuïc. Después de una edición especial fuera de su ubicación habitual, el ciclo de cine al aire libre vuelve del 10 de julio al 5 de agosto de 2026.

La programación de esta edición consta de 16 noches con una selección de grandes clásicos y títulos contemporáneos de recorrido internacional, siempre en versión original subtitulada, como ya es tradición.

Como en cada edición, antes de las películas habrá música en directo, que sirve como punto de partida de cada sesión mientras los asistentes preparan el pícnic o, sencillamente, disfrutan bajo las estrellas con vistas de toda Barcelona desde el Castillo de Montjuïc.

La programación de 2026

Para que puedas reservar la fecha y estar pendiente de comprar las entradas antes de que vuelen, te presentamos la programación de la Sala Montjuïc:

  • 10/07 Flores para Antonio (98’) (Noche GREC) - Con música de: Acorde a Ti

  • 11/07 Marty Supreme (149’) - Con música de: Acoustic Guiri

  • 13/07 Los domingos (110’) - Con música de: Donateando – La Música de João Donato

  • 15/07 Hamnet (125’) - Con música de: Los Stompers

  • 17/07 Sirât (114’) (Noche GREC) - Con música de: (Artista por confirmar)

  • 18/07 Una batalla tras otra (161’) - Con música de: Belén Natalí

  • 20/07 Tres adioses (120’) (NOCHE GREC) - Con música de: Maria Pasqual Quartet

  • 22/07 Bugonia (120’) - Con música de: Cheap Bliss

  • 24/07 Fargo (97’) 30 años - Con música de: Muniats

  • 25/07 La grazia (133’) - Con música de: La Golden Beat

  • 27/07 Thelma y Louise (128’) - Con música de: Pierre-Arnaud

  • 29/07 El agente secreto (158’) (Noche GREC) - Con música de: Bossa Nova Revisited

  • 31/07 Los pecadores (137’) - Con música de: Gensound

  • 1/08 Valor sentimental (135’) - Con música de: Mr Shingles

  • 3/08 Los Tenenbaums (25 años) (108’) - Con música de: Sara Aldana

  • 5/08 Película sorpresa - Con música de: Suitcase Brothers

Las puertas de la sala al aire libre se abren a las 20.15 h (y es importante llegar con tiempo para coger un buen sitio), a las 20.45 h comienza la música en directo y la película arranca a las 22 h.

¿Cómo conseguir entradas?

Las entradas ya están a la venta y se pueden comprar en línea a través de este enlace. Dependiendo de la zona, en el césped o en las tumbonas, cuestan entre 9 y 12 euros.

Si tienes ganas de más actividades al aire libre, no te pierdas la lista de los mejores lugares de Barcelona donde ir de pícnic.

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