Todas las películas del cine al aire libre Sala Montjuïc 2026 (horarios, fechas y entradas)

Este año vuelve el ciclo del séptimo arte al castillo con 16 noches acompañadas de música en directo, y las entradas ya están a la venta

Barcelona recupera este verano uno de sus rituales culturales más queridos con el retorno de Sala Montjuïc al Fossat de Santa Eulàlia del Castillo de Montjuïc. Después de una edición especial fuera de su ubicación habitual, el ciclo de cine al aire libre vuelve del 10 de julio al 5 de agosto de 2026.

La programación de esta edición consta de 16 noches con una selección de grandes clásicos y títulos contemporáneos de recorrido internacional, siempre en versión original subtitulada, como ya es tradición.

Como en cada edición, antes de las películas habrá música en directo, que sirve como punto de partida de cada sesión mientras los asistentes preparan el pícnic o, sencillamente, disfrutan bajo las estrellas con vistas de toda Barcelona desde el Castillo de Montjuïc.

La programación de 2026

Para que puedas reservar la fecha y estar pendiente de comprar las entradas antes de que vuelen, te presentamos la programación de la Sala Montjuïc:

10/07 Flores para Antonio (98’) (Noche GREC) - Con música de: Acorde a Ti

11/07 Marty Supreme (149’) - Con música de: Acoustic Guiri

13/07 Los domingos (110’) - Con música de: Donateando – La Música de João Donato

15/07 Hamnet (125’) - Con música de: Los Stompers

17/07 Sirât (114’) (Noche GREC) - Con música de: (Artista por confirmar)

18/07 Una batalla tras otra (161’) - Con música de: Belén Natalí

20/07 Tres adioses (120’) (NOCHE GREC) - Con música de: Maria Pasqual Quartet

22/07 Bugonia (120’) - Con música de: Cheap Bliss

24/07 Fargo (97’) 30 años - Con música de: Muniats

25/07 La grazia (133’) - Con música de: La Golden Beat

27/07 Thelma y Louise (128’) - Con música de: Pierre-Arnaud

29/07 El agente secreto (158’) (Noche GREC) - Con música de: Bossa Nova Revisited

31/07 Los pecadores (137’) - Con música de: Gensound

1/08 Valor sentimental (135’) - Con música de: Mr Shingles

3/08 Los Tenenbaums (25 años) (108’) - Con música de: Sara Aldana

5/08 Película sorpresa - Con música de: Suitcase Brothers

Las puertas de la sala al aire libre se abren a las 20.15 h (y es importante llegar con tiempo para coger un buen sitio), a las 20.45 h comienza la música en directo y la película arranca a las 22 h.

¿Cómo conseguir entradas?

Las entradas ya están a la venta y se pueden comprar en línea a través de este enlace. Dependiendo de la zona, en el césped o en las tumbonas, cuestan entre 9 y 12 euros.

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