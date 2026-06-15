Todos los conciertos gratis d'Els Vespres d'Estiu 2026 en el jardín del edificio histórico de la UB

El jardín Ferran Soldevila acoge la 21ª edición del ciclo este julio, con Los Vecinos de Manué, Killin’ Cactuz, Ypnosi, Maig y los finalistas de Sona UB

Llega una nueva edición de verano d'Els Vespres de la UB –la 21ª, ya–, el ciclo que dos veces al año presenta de forma gratuïta grupos y artistas de la escena emergente catalana a los que vale la pena seguir de cerca. Los conciertos tendrán lugar del 7 al 16 de julio en los jardins Ferran Soldevila del edificio histórico de la Universitat de Barcelona, un buen lugar para refugiarse de las altas temperaturas en el centro de la ciudad.

En esta ocasión, el cartel está formado por Los Vecinos de Manué (7 de julio), Killin’ Cactuz (9 de julio), Ypnosi (14 de julio) y Maig (16 de julio). Cada uno de ellos actuará precedido de los finalistas del concurso de maquetas Sona UB, convocado por segunda vez por la Universitat de Barcelona. En esta ocasión Diana Gil, Roberto Damson, Exili a Elba y Seytha son los que han sido elegidos por votación popular entre unas 400 personas de la comunidad UB.

Los conciertos empiezan a las 20 h, pero a las 18 h ya se abre la terraza-bar, donde estará el foodtrack Capricho. Las entradas se consiguen reservando la invitación en la web de Els Vespres, pero una vez que se activan un tiempo antes de cada concierto se suelen agotar rápidamente.

Todos los conciertos d'Els Vespres d'Estiu 2026

Los Vecinos de Manué

Martes 7 de julio

Los Vecinos de Manué son Carles Beltrán y Carlos Oliva, un grupo de rumba catalana y flamenco fusión que nace en Granada y crece en el barrio de Gràcia, una mixtura que se trasluce en una música llena de fiesta y que se deja influenciar por las músicas urbanas. Soniquete català (2025) és su primer álbum y este año también han publicado el single Juerga y rebeldía con el rapero Baya Baye.

Foto: Els Vespres de la UB Los Vecinos de Manué

Killin' Cactuz

Jueves 9 de julio

Killin' Cactuz és el proyecto musical de Nao Albet (a quien ya hemos visto tocando instrumentos en obras de teatro) y Adrià González. El dúo, que se mueve por terrenos frontereros entre el indie, el hip-hop, el bedroom pop y la electrónica, ha publicado, desde 2022, un par de EP's y varios singles, entre los cuales está el reciente +1, que han grabado en colaboración con Grupis, dúo formado por las también actrices Elisabet Casanovas y Laia Manzanares.

Foto: Els Vespres de la UB Killin' Cactuz

Ypnosi

Martes 14 de julio

Los barceloneses Ypnosi son uno de los grupos de la nueva hornada de bandas de guitarras en Catalunya que más ruido están haciendo a base de directos energéticos y alocados y letras tragicómicas e irreverentes. Con un pie en el indie y el otro en sonoridades más clásicas del rock y el power pop, Leo, Mateu, Albert y Pol reivindican la diversión en álbums como Em sap greu riure (2025) y singles como el reciente Pebrot escalivat/Got de llet (2026).

Foto: Els Vespres de la UB Ypnosi

Maig

Jueves 16 de julio

Rescatando el imaginario ye-ye pero llevándolo al pop actual con espacio para guitarras y baterías contundentes, la joven artista catalana Maig presenta su álbum de debut Prou (2026). En pleno auge de las músicas urbanas, ella apuesta en este disco por un pop rock energético y efectivo que conecta con Avril Lavigne y otras cantantes del mainstream norteamericano que han usado la energía del rock para expresar sus emociones.

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