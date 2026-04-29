Noticias

Top Manta organiza la segunda carrera antirracista en Barcelona (horario, recorrido e inscripciones)

La iniciativa, que también aterriza en otras ciudades catalanas, incluye el lanzamiento de una nueva camiseta de 'running'

Laia Carpio Fusté
Top Manta | Cursa antirracista
La segona edició de la cursa antiracista arribarà el 13 de juny a les 18 h a Montjuïc. El col·lectiu Top Manta, la marca de roba solidària del Sindicat Popular de Venedors Ambulants, organitza un recorregut de cinc quilòmetres.

Després d'una primera edició que es va convertir en una de les concentracions contra el racisme més grans de Catalunya dels darrers anys, amb més de 10.000 participants, la cursa torna amb un recorregut que comença a l'avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia.

Des d'allà, els corredors es dirigiran cap a la plaça de Sant Jordi per enfilar l'avinguda de l'Estadi i el passeig Olímpic, recorrent bona part de l'Anella Olímpica de Montjuïc fins a arribar al carrer del Foc. Finalment, la cursa arribarà al carrer dels Jocs del 92 i l'avinguda de l'Estadi per acabar al punt d'inici.

Mapa de la segona cursa antiracista
Top MantaMapa de la segona cursa antiracista

Com pots inscriure’t a la cursa?

Les inscripcions es poden fer a través del web de la cursa, on també es podrà comprar la samarreta dissenyada especialment per a l'ocasió, anomenada Agua Running Club II. Es farà una primera tirada de 1.000 unitats, que també estaran disponibles al web de Top Manta i a la seva botiga del Raval (carrer d’En Roig, 13).

Juan Carlos Arenas LopezSamarreta Agua

Si no poguéssiu anar a la cita del 13 de juny, podeu anar a qualsevol de lescurses que es faran durant els pròxims mesos arreu de Catalunya. El calendari comença el 23 de maig a Terrassa i el 24 a Sallent. També n'hi haurà a Girona i Salt el 31 de maig i, ja a la tardor, a Sabadell el 4 d'octubre i a la Garrotxa el dia 10 del mateix mes. Per tancar l'any, se'n celebraran a Solsona el 24 d'octubre, a Vic el 25 d'octubre i, a Manresa el 15 de novembre.

Després de dades de l'últim any, com el registre de 583 situacions de racisme per part de SOS Racisme Catalunya (on més del 70% no es denuncien per por o desconfiança), les 3.090 morts a les rutes migratòries cap a l'Estat espanyol segons Caminando Fronteras, o el desallotjament del B9, el més gran de la història de Catalunya, aquesta cursa pren rellevància en la lluita contra el racisme.

