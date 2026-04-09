Tube Sound Barcelona: "Comprar una guitarra por internet es de ignorante"

En el corazón de Gràcia (Badia, 12) se encuentra Tube Sound, una tienda que es un pequeño templo para los músicos de rock de Barcelona. El timbre es un pedal de efectos (el famoso TS9 de Ibanez) y el tirador de la puerta es un mástil de guitarra. Cuando entras, si eres músico, tienes la sensación de estar en un mundo soñado, un lugar donde te entienden cuando utilizas palabras extrañas para el resto como fuzz, RAT o wah.

Por eso no es extraño encontrarse allí a miembros de la escena musical catalana. Un Mishima, un Love of Lesbian... "Lo guapo es cuando Mishima se encuentra con Ferran Palau", dice Adrià Roy, que además se ha hecho famoso por los reels que hace de la tienda. "Es que vienen a verle. Muchas veces pasan solo a verle". Se refiere a Miquel Viadel, que es quien la montó en 2003.

Foto: Rita Roig / Time Out Barcelona Adrià Roy & Miquel Viadel, Tube Sound

"Piensa que hago esto desde los 18 años. La tienda tiene 23, pero yo llevo toda la vida", dice Miquel, que es técnico electrónico, especializado en equipos de válvulas y un enfermo de los instrumentos, los amplis y los pedales vintage.

"Miki Florensa de La Pegatina lleva una pedalera con cuatro chorus que se ha hecho aquí con Miquel", dice Adrià. "Sí, de hecho, prácticamente toda la escena barcelonesa lleva pedaleras montadas por nosotros", añade Miquel [para quien no lo sepa, una pedalera es una plataforma donde los guitarristas o bajistas llevan los pedales de efectos].

Foto: Rita Roig / Time Out Barcelona Tube Sound Barcelona

Lo que la gente no sabe

Se han ganado la confianza a base de años y de servicio técnico personalizado. Ir a Tube Sound es lo contrario de comprar por internet. "Yo creo que comprar una guitarra por internet es de ignorante. No digo que nos la tengáis que comprar a nosotros, pero sí a un sitio que te aseguren que sale quintada y ajustada, porque eso mucha gente no lo sabe. Compran una guitarra por internet y llega que es un escándalo, que no se puede tocar".

Ellos se enorgullecen de dejarla perfectamente a punto. "Las guitarras se ajustan y se calibran en fábrica pero, cuando llegan a Europa, han sufrido una serie de cambios de temperatura, de humedad, de todo, que hace que el instrumento llegue desquintado. Nosotros lo tenemos 24 horas aclimatándose y después le hacemos un ajuste y un calibrado que no hace absolutamente nadie. Y después lo volvemos a hacer al gusto del cliente. Y si alguna vez vuelve por algún tema de 'es que mira, es que me trastea una cuerda', no lo enviamos al servicio técnico, lo hacemos nosotros".

Foto: Rita Roig / Time Out Barcelona Tube Sound Barcelona

Piezas de museo

Es un gusto pasear la mirada por las guitarras Gibson, Fender, Taylor y Martin, entre otras, que tienen expuestas (la más barata, 200 euros, la más cara unos 15.000, una Martin firmada por Eric Clapton), pero otra cosa que les hace especiales es la oferta en pedales de efecto. "Miquel es técnico electrónico, lleva tantos años con pedales, que no verás un pedal que no mole en Tube Sound", dice Adrià.

"Es una selección que hago desde hace muchos años –añade él– precisamente porque me gusta mucho la electrónica, soy técnico, y me gusta verlos por dentro, mirar cómo están construidos y descarto todo lo que veo que no es de verdad. Nos gusta mucho el tema analógico y hecho con componentes de verdad, no con SMD y cositas de estas que se hacen hoy en día de usar y tirar. Buscamos pedales auténticos, fabricados más a mano".

Viralidad

Adrià hace tan bien los reels donde explica las guitarras que les llegan y también con grupos de música que les visitan, que ya les conocen en Chile y no hace mucho tuvieron que enviar una guitarra a México. Si queréis saber la historia de la Gibson Les Paul Custom Mick Ronson o de la Fender Arm The Homeless de Tom Morello, o queréis ver contenidos con grupos como Alcalá Norte, Alavedra y El Diablo de Shanghai, seguidlos en @tubesound.bcn.

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