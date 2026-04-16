Última oportunidad para visitar la Festa Medieval de Badalona, que los días 18 y 19 de abril celebra su última edición

La Asociación Cultural Festa Medieval Sant Jordi, organizadora de la Festa Medieval de Badalona, ha anunciado en un comunicado a través de redes que este 2026 será la última edición de la celebración.

Esta decisión se ha tomado porque, tal como aseguran en el comunicado, la administración obliga a la organización (declarada como entidad cultural sin ánimo de lucro) a pagar 3.414,63 euros por utilizar el espacio de la Baixadeta de Canyadó. “Estas tasas no se pueden asumir por parte de la organización, que ya tiene una carga suficientemente importante en todo el entramado de la fiesta en sí”, reclama la asociación.

Veintiséis años de historia

Los organizadores de la fiesta destacan que este 2026 es la primera vez que el Ayuntamiento de Badalona reclama estos costes en 26 años de vida. Según el comunicado, el precio a pagar es “inasumible para la propia entidad y para el barrio de Canyadó”, y pese a los intentos de los organizadores han tomado la decisión de poner punto y final a la fiesta.

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El final de la celebración no se debe solo al incremento económico, sino también a una gestión municipal que la entidad define como "arbitraria". Según detallan, el cambio al Servicio de Vía Pública ha comportado un endurecimiento de los requisitos técnicos y una sobrecarga de trabajo para los voluntarios.

Desde la asociación consideran "incomprensible" que el Ayuntamiento aplique el mismo criterio fiscal a una entidad sin ánimo de lucro que a empresas privadas. A pesar de haber intentado establecer puentes de diálogo, los organizadores lamentan no haber obtenido ninguna respuesta clara.

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La asociación también denuncia que los constantes cambios de criterio dificultan la organización del evento, con trámites que se han alargado durante meses. Por último, señalan que la financiación pública es insuficiente y se abona con retraso, obligando a los miembros a recurrir a sus propios recursos personales.

La última edición de la Festa Medieval de Badalona se celebrará el fin de semana del 18 y 19 de abril de 2026 en la Masia de Can Canyadó y en la Platja dels Pescadors.

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