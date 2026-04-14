Un concierto gratis en la Catedral de Barcelona celebra los 100 años de la organista Montserrat Torrent, todavía en activo

Una exposición, un maratón en el Palau de la Música y la inauguración del órgano de Sant Felip Neri son otros actos destacados de una extensa programación

Montserrat Torrent, que cumple 100 años este 17 de abril, es muy probablemente la artista en activo más longeva del Estado español y la organista profesional en activo de más edad del mundo. Alrededor de este día y como parte del extenso programa del Any Montserrat Torrent, se le dedicará el concierto del ciclo de órgano de la Catedral de Barcelona que dirige Juan de la Rubia, este 15 de abril a las 20 h, a cargo de su discípula Susana García Lastra. La entrada será gratuita hasta completar el aforo del templo.

El mismo 17, día de su aniversario, a las 19 h, se inaugura en el Museu de la Música la exposición Montserrat Torrent. A punt d'orgue, que se podrá visitar hasta octubre y, el 18 de abril, a partir de las 11 h, tendrá lugar en el Palau de la Música –donde ha actuado medio centenar de veces– un maratón matinal de órgano en su homenaje con una veintena de organistas, discípulos y admiradores venidos de diferentes lugares de Europa.

Foto: Fundació Montserrat Torrent Montserrat Torrent

A lo largo del extenso calendario del Any Torrent hay una cincuentena de conciertos –en algunos de los cuales participará ella misma– en Catalunya, el resto del Estado e incluso en Suiza, Alemania, Portugal e Italia. Uno de los actos centrales del Any Torrent será la inauguración del órgano de la iglesia de Sant Felip Neri, que llevará su nombre. Será el 18 de mayo, con la participación de Torrent y otros organistas.

100 años y más de 1.700 conciertos

Nacida en Barcelona en 1926, aprendió a tocar el piano a los 5 años gracias a su madre, Àngela Serra, que era discípula de Enric Granados. Estudió en Barcelona, París, Siena y Haarlem, colaboró con Ars Musicae y en el año 1962 fundó la agrupación Amics de l'Orgue.

Pionera de la renovación de la música de órgano, docente y concertista, ha realizado más de 1.700 conciertos en España, el resto de Europa, América y el Norte de África, ha grabado una cincuentena de discos y ha recibido la Creu de Sant Jordi, el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya y del Ministerio de Cultura, y es doctora Honoris Causa por la Universitat Autònoma de Barcelona.

Hoy, a punto de cumplir 100 años, continúa en activo, realizando conciertos y grabaciones.