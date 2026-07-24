Un hinchable con sombra en medio de la Rambla: así es el refugio climático gratuito del Santa Mònica

Cuando nos encontramos con conocidos lejanos por la calle durante el verano, los barceloneses nos sentimos aliviados. A diferencia de otros momentos del año, tenemos en el bolsillo un tema de conversación infalible para hacer small-talk: el calor. “¡Uy, en mi piso no se puede estar, es un tercero bajo tejado!”, exclamamos. Y preguntamos: “¿Tú qué, cómo lo llevas? ¿Tienes aire acondicionado? ¿Ventilador de techo?”. Ahora, a la lista de preguntas relacionadas con la canícula, podemos sumar una cuestión cultural: “¿Has visitado el refugio climático del Santa Mònica?”.

Jordi Play Refugio climático en la terraza del Arts Santa Mònica. 08.06.2026, Barcelona foto: Jordi Play

Si bajáis al final de la Rambla, podéis entrar en el Santa Mònica, un centro de arte contemporáneo (¡ahora está esta muestra!) que es, por sí mismo, un espacio ideal donde resguardarse del calor. Ahora bien, en la terraza del centro se ha instalado un refugio climático al aire libre, diseñado por el estudio Naked Space, que combina tejidos reactivos a los rayos UV e estructuras hinchables para ofrecer un espacio sombrío, gratuito y comunitario.

Jordi Play Refugio climático en la terraza del Arts Santa Mònica. 08.06.2026, Barcelona foto: Jordi Play

El refugio es de carácter efímero (se desmontará cuando acabe el verano), pero también artístico: la propuesta arquitectónica de Naked Space quiere ir más allá de ofrecer una simple sombra donde esquivar el bochorno y está pensada como un dispositivo espacial que hace visible la fuerza del sol en tiempo real.

Jordi Play Refugio climático en la terraza del Arts Santa Mònica

'Solar Index' está dividida en dos niveles. El primero es un porche construido con un tejido que cambia de color según la intensidad de la radiación solar de cada momento. Protege a los ciudadanos del sol, pero también muestra el impacto del calor gracias a un material que reacciona de forma directa a los rayos ultravioleta. El segundo es el hinchable, una estructura pensada para ofrecer confort a quien se acerque a hacer una pausa individual (leer, escuchar música, etc.) o bien para reunirse de manera colectiva.

Jordi Play Refugio climático en la terraza del Arts Santa Mònica. 08.06.2026, Barcelona foto: Jordi Play

Esta iniciativa forma parte de la red oficial de refugios climáticos de Barcelona y también del proyecto comunitario #RavalEstiuEducatiu, a través del cual la terraza del Santa Mònica se convierte en un punto de encuentro abierto y accesible para el vecindario del Raval y para cualquier persona que pasee por la ciudad.

Jordi Play Refugio climático en la terraza del Arts Santa Mònica

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