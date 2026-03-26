Un mapping gratuito iluminará el Disseny Hub Barcelona durante el festival de arte y creatividad digital OFFF

Del 16 al 18 de abril, se proyectarán imágenes en la fachada del DHub de estudios como OnionLab o Framemov

El OFFF Festival vuelve un año más a Barcelona con actividades gratuitas como el mapping –es decir, proyecciones que juegan con la estructura original de un edificio– en el Disseny Hub Barcelona. El espectáculo, que lleva por nombre The Screen, tendrá lugar durante las tres noches del festival, del 16 al 18 de abril, con una programación diferente cada noche.

La muestra nace de una convocatoria abierta en la que se recibieron más de 730 obras de 63 países y de 5 continentes. The Screen también presenta obras comisionadas por el propio festival, con piezas específicas de estudios como OnionLab o Framemov. Además, Uncommon creará una pieza especial para el mapping en el marco de la campaña visual de esta edición.

Otras actividades gratuitas del OFFF Festival que no te puedes perder

El OFFF Barcelona es un punto de encuentro para la innovación del sector del diseño. En su 26ª edición, ofrece una inmersión total en el proceso creativo con conferenciantes, talleres y masterclasses que reúnen a cerca de un centenar de referentes globales.

OFFF Festival Mapping en el DHub

Los asistentes al festival podrán visitar La Plaça Design Market de manera gratuita, un mercado con una selección de 15 proyectos de diseño donde se pueden encontrar libros, ropa y accesorios.